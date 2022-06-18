انت الان تتابع خبر اتفرج.. ردة فعل لأمير سعودي بعدما طلبت منه خريجة صعود والدها لمنصة التكريم خلال حفل التخرج .. فاجأها بهذا الطلب الغريب! (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ، والذي تضمن فرحة مواطن بتخرج ابنته وتكريمها من كلية الطب والجراحة في جامعة تبوك وحصولها على المركز الأول على دفعتها مع مرتبة الشرف.

ووثق الفيديو المواطن محمد مبارك السبيعي العنزي اثناء ما يصعد لمنصة التكريم مسرعًا، فرحًا بتخرُّج ابنته بطلب منها فخراً به وعرفاناً بجميله.

وتفاعل راعي الحفل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان مع الأب وعانقه بشدة لقوم بمشاركته فرحته، ثم يشير للطالبة بأن تُقبِّل رأس والدها كنوع من العرفان، وتقدير عظيم لفرحة الأب.

والجدير بالذكر أن المواطن "العنزي" كانت أول فرحة له عندما تخرجت ابنته الكبرى قبل نحو ست سنوات من الكلية ذاتها "الطب والجراحة"،ولكن توفيت بعد تخرجها بأسابيع قليلة لإصابتها بمرض مفاجئ.