بدءا من الأسبوع القادم .. لمن يرغب في البقاء بالسعودية عليه عمل الأتي فورا!

وفي ظل الظروف التي تعيشها البلاد والعالم بأكمله بسبب الحرب بين اوكرانيا وروسيا وبسبب فايروس كورونا فيما يتعلق بإجراءات الدخول والخروج والسفر والإقامة.

وبالتالي فيتطلب بقاء الوافدين في أي دولة كانت بعض الشروط الهامة، وتتثمل شروط بقاء الوافدين بأن لا يكونوا عبئا على الدولة، وإنما يجب أن يكونوا أفردا منتجين، من ذوي التخصصات الهامة أيضا.

وبالتالي أشار مصدر بالجوازات، إلا أنه لبقاء الوافدين في السعودية، يجيب أن تتوفر بهم بعض الشروط، ومن ضمن الشروط الأساسية لتجديد هوية المقيم له ولأبنائه كالآتي

1- أن يكون للفرد إقامة نظامية مدفعة الرسوم بشكل كامل، وخالي من الأمراض.

2- أن يكون ملتزم بتسديد الرسوم المطلوبة منه ولا يوجد عليه رسوم مستحقة غير مدفوعة.

3- أن يكون الوافد إضافة للمملكة وليس عبئ أو من ضمن العمالة العشوائية والسائيبة ويقدم شيء جديدا.

وفي الأخي فمن لا تتوفر به واحدة من هذه الشروط، لن يستطيع أن يحصل على إقامة نظامية، وعند موعد تجديد الإقامة سيتم تسريحه إلى خارج المملكة لأن القوانين والأنظمة في هذا الشأن واضحة للجميع.