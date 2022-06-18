للمقيمين.. تحذير هام من الجوازات السعودية بشأن تأشيرات الخروج والعودة

وذكرت المديرية العامة للجوازات أن مدة تأشيرات «الخروج والعودة» إذا تم تحديدها بالأشهر(60، 90، 120 يوما)، تصبح صلاحيتها 3 أشهر من تاريخ الإصدار، ويتم حسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر.

*الرسوم:

وأفادت المديرية العامة للجوازات بأن رسوم إصدار تأشيرة «خروج وعودة مفردة» تبلغ 200 ريال، وذلك لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصي، ويتم فرض 100 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وأكدت الجوازات على أن رسوم إصدار تأشيرة «خروج وعودة متعددة» فهي تبلغ كحد أقصي 500 ريال لعدة سفرات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وعن كل شهر إضافي يتم فرض 200 ريال ويتم ذلك في حدود مدة سريان الإقامة، كما أكدت على أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية.