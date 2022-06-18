حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وكيفية حساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة من خلال رابط الموقع الرسمي، حيث تعتبر حاسة الضمان هي من أكثر الأمور التي يهتم لمعرفتها الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي، وتعد خدمة الضمان الاجتماعي هي خدمة تم تقديمها من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حتى تتمكن الحكومة من مساعدة الأشخاص التي تحتاج إلى مساعدات مالية ولكن وفقًا لشروط ومعايير محددة تابعوا معنا كيفية حاسبة الضمان الاجتماعي المطور .

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

يتم حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال جمع كل الدخل الذي يكتسبه جميع أفراد الأسر السعودية الذين يقيمون في نفس المنزل ويخصم 50% من إجمالي الدخل.

والراتب يكون من أي قطاع عام أو خاص أو من خلال مشاريعهم الخاصة وأنشطتهم التجارية.

إذا كان المواطن لا يحصل أي دعم أو دخل من خلال حساب المواطن أو الدعم الريفي أو مكافآن الطلاب يتم إضافة دخله بالكامل مع 50% من دخله المكتسب من الخدمة.

ويستثنى من ذلك الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج الدعم السعودية.

وثالثًا فيتم مقارنة الدخل الكلي الذي يتم حسابه من 50% من دخل المواطن المكتسب مع غير المكتسب كحد أدنى ويتم تحديده بحسب عدد أفراد الأسرة أو الأشخاص الذين يقيمون في نفس المنزل والسكن.

كيفية حساب الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ

كي تتمكن من حاسبة الضمان الاجتماعي المطور يجب أن تتبع بعض النقاط أو الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:-