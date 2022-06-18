السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن امكانية سداد رسوم المرافقين على دفعات .. هل سيتم مضاعفتها في هذه الحالة؟

الا انه من أكثر الأمور التي تشغل بال تلك الفئات هي ارتفاع رسوم المرافقين، ولذلك يطرحون كل مرة تساؤلا حول “هل من الممكن دفع رسوم المرافقين بالتقسيط”، وأيضاً “هل من الممكن تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين”.

وذلك بالإضافة إلى العديد من التساؤلات ذات صِلة الأخرى، وعبر تقريرنا التالي سوف نُجيب على سؤال “هل يمكن سداد رسوم المرافقين على دفعات؟

هل يمكن تقسيط رسوم المرافقين 1443

بعض المصادر المسؤولة بـ”الهيئة العامة للجوازات” بالمملكة العربية السعودية قد صرحت ببعض الأمور الخاصة بـ”تقسيط رسوم المرافقين”، وجدير بالذكر أن تلك التصريحات جاءت بعد تقديم العديد من التساؤلات حول هذا الأمر، ولذلك تم التوضيح أن تقسيط رسوم المرافقين 2022 هو أمر مُتاح لجميع المُقيمين الوافدين بالمملكة العربية السعودية، وذلك حيث أصبح بإمكان المُقيم دفع جزء من رسوم المرافقين أي “سداد رسوم المرافقين على دفع”، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تجديد الإقامة بشكل “ربع سنوي”.

سداد رسوم المرافقين على دفعات

السماح بتقسيط رسوم المرافقين بشكل ربع سنوي

وجدير بالذكر أنه الحد الأدنى لتقسيط رسوم المرافقين وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي يكون خلال 3 أشهر، وبخصوص سؤال “هل يمكن دفع رسوم المرافقين بالتقسيط” فإنه يتم تقسيط رسوم المرافقين واستحصال المبالغ من خلال الرسوم اللازمة من رخصة الإقامة أو حتى رخصة العمل، ومن جِهة أخرى فإنه يتم استثناء العمالة المنزلية.

كم رسوم تجديد الإقامة للتابعين؟

الرسوم التي يتم تسديدها من قِبل المُقيمين هي 500 ريال سعودي لتجديد إقامة الزوجة لمُدة 12 شهر، ويتم دفع رسوم المرافقين بقيمة 500 ريال سعودي لتجديد إقامة الأفراد التابعين والمرافقين الذين تكون أعمارهم أقل من 20 عام، ويتم دفع الرسوم الخاصة بهم بشكل سنوي