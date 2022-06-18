انت الان تتابع خبر عقوبة قاسية.. تحذير هام من النيابة العامة السعودية من سرقة أي متعلقات في الطائرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرا من سرقة أى متعلقات وممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص المتواجدين على متنها، وأوضحت النيابة العامة أنه من يتورط في هذه الممارسات يقع تحت طائلة القانون، والمساءلة الجزائية، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ومن خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغير تويتر أوضحت النيابة العامة أن الفرد يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بسرقة أى ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها ولفت إلى أن العقوبة تشمل الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال وفقا للمادة 167 من نظام الطيران المدني.