انت الان تتابع خبر للمغتربين في السعودية .. 3 شروط جديدة لن تستطيع الحصول على تصريح خروج وعودة من اليوم بدونها! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعلوم انه ليس بامكان للوافدين إصدار تأشيرة خروج وعودة لهم أو لأبنائهم من دون التقيد بالإجراءات والشروط اللازمة التي حددتها للحكومة السعودية.

حيث تعد التأشيرة هذه مرتبطة إرتباطا مباشرة بتسديد الرسوم الخاصة بالوافدين والأبناء ، وفي هذا التقرير سنوضح لكم الشروط والمعاييرة التي يجب أن تتوفر في الوافدين من أجل إصدار هذه النوع من التأشيرات خاصة في ظل التحديثات التي أجريت على نظام العمل والإقامة مؤخرا.

فقد أعلنت مصادر مطلعة في السعودية أنه تم وقف إصدار تأشيرات الخروج للوافدين في المملكة وأولى هذه الشروط أن يكون للوافد تأشيرة عمل وإقامة سارية المفعول وأن تكون غير منتهية الصلاحية، والحصول على موافقة من وزارة الداخلية ، وأضافت المصادر أنه أيضا من ضمن الشروط أن يكون قد قام الوافد بتسديد الرسوم الخاصة بالمقابل المالي.

وذلك لمرافقي المقيمين وإلا لن يتم إصدار التأشيرة، كما يجب تسديد المخالفات المرورية والغرامات على الوافد أو احد مرافقيه من التابعين، وأن يكون لديه براءة ذمة مالية من جميع مؤسسات الدولة.