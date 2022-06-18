تنبيه هام من "تعليم" الرياض في السعودية حول اختبارات نهائي الفضل الدراسي الثالث 1443هـ.. وهذا موعدها

وذكرت «تعليم الرياض»، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ، تبدأ يوم الأحد الموافق 20/11/1443 هـ، بالمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم الإلكتروني، التي تكون ضمن اليوم الدراسي.

ولفتت إلى أن الاختبارات التحريرية تبدأ يوم الأحد الموافق 27/11/1443 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 1/12/1443 هـ، مؤكدة أن الاختبارات تكون حضورية لجميع المراحل الدراسية.