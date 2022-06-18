تحذير قاس وعاجل من المرور السعودي للمواطنين والمقيمين من هذه المخالفة الشائعة والتي ستكلفك 6000 الف ريال حتى بدون قصد .. تعرف عليها!

وكشفت الإدارة العامة للمرور غرامة قطع الإشارة، لذلك سوف نستعرض من خلال هذه السطور جميع التفاصيل المتعلقة بقيمة مخالفة الإشارة في المملكة العربية السعودية.

كم هي غرامة قطع الإشارة

تعني مخالفة الإشارة المرورية أن يتخطى سائق المركبات المختلفة الإشارة الحمراء، حيث يقود السائق ويتحرك في المكان الذي لا تسمح به المرور، حيث تضع إدارة المرور العقوبات والغرامات على المخالفات المختلفة من أجل ضمان التطبيق. السلامة المرورية والالتزام بقواعد المرور التي تضمن سلامة الأشخاص والمركبات أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية بغرامة تتراوح بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي، بحسب الجدول السادس في جداول المخالفات المرورية في السعودية. كما حددت الإدارة العامة للمرور غرامة تتراوح من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال لقطع الإشارات الضوئية أثناء شرب الكحول.