نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين jobs.sa رابط التسجيل في دورة الضباط الجامعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين أصبح الشغل الشاغل لكثير من الراغبين في التسجيل في دورة الضباط للجامعيين للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1444، فقد أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب القبول والتسجيل في دورة تأهيل الضباط للخريجين الجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس، وقد وضعت الكلية العديد من الشروط والضوابط لاختيار أفضل العناصر لهذه الدورة، كما ازداد البحث بصورة كبيرة عن التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين، وقد أوضح الإعلان الصادر عن الكلية عبر موقعها الرسمي على تويتر أن التخصصات المطلوبة أكثر من 155 تخصص.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 هو من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وجدير بالذكر أن التسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد يكون بشكل إلكتروني عن طريق رابط أبشر توظيف jobs.sa، وطريقة التسجيل في الدورة كالتالي:-

الدخول مباشرةً على رابط أبشر توظيف الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الداخلية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

اختيار “تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين”.

إدخال البيانات والمستندات المطلوبة دون أخطاء والنقر على تسجيل.

شروط دورة الضباط في كلية الملك فهد الأمنية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة البلاد.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

السن 27 عام لجميع التخصصات و30 عام للتخصصات الطبية.

لائق طبياً وسليم من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

التقدير لا يقل عن جيد.

معادلة الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية واختبارات المركز الوطني للقياس.

أن يكون قد حصل على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام واحد.

موعد التسجيل

التسجيل متاح من يوم السبت 19\11\1443 الموافق 18\06\2022 العاشرة صباحاً وينتهي يوم الخميس 24\11\1443 الموافق 23\06\2022.

كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية تتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تعمل الكلية على تدريب وتعليم الطلاب على الحياة الأمنية وعلى حماية أمن واستقرار البلاد. وتتيح للخريج فرصة العمل في أحد القطاعات التالية:-

(الأمن العام – قوات الطوارئ الخاصة – قوات الأمن الخاصة – المباحث العامة – الدفاع المدني – المديرية العامة للجوازات – كلية الملك فهد الأمنية – ديوان الوزارة – مكافحة المخدرات – حرس الحدود – المديرية العامة للسجون – قوات أمن المنشآت – القوات الخاصة للأمن البيئي).