نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة احتساب المعاش المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد؛ حتى يتسنى لكل مواطن يستحق معاش الضمان حساب القيمة التقديرية للراتب الذي سيحصل عليه بشكل شهري، يأتي ذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر رابط دخول الضمان الاجتماعي المطور، وهو منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تستقبل طلبات التسجيل من خلال تلك المنصة، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام إلى غيره من الخدمات، وفيما يلي سنتعرف على طريقة حساب معاش الضمان.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تعمل حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد على تحديد قيمة معاش الضمان الاجتماعي المحتسب للأسرة، ولكن بشكل تقريبي، وتقوم على مجموعة من المعايير، حيث تتطلب إدخال بعض البيانات الأساسية، التي بناءً عليها يتم احتساب القيمة التقريبية للراتب المستحق، منها عدد أفراد الأسرة، قيمة الدخل الشهري الإجمالي لأفراد الأسرة، إلى غيره من البيانات، والتي يجب مراعاة الدقة وتجنب الأخطاء، حتى يحصل المستخدم على النسبة الأقرب لقيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية طريقة حساب المعاش التي تعمل بها حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للفرد المستقل وللأسرة، كما يلي:

يتم حساب قيمة الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة.

يتم إضافة نصف قيمة الدخل الشهري إلى الدخل غير المكتسب “الدعم الحكومي”.

يستثنى من الدخل غير المكتسب دعم البرامج المساندة وذوي الإعاقة لذلك.

يتم مقارنة الدخل المحتسب مع الحد الأدنى لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور.

تصل قيمة المعاش المحدد لرب الأسرة 1100 ريال سعودي، بينما الفرد الواحد داخل الأسرة 550 ريال.

شروط الضمان المطور

نص نظام الضمان الاجتماعي المطور على بعض الشروط التي تعد أساس قبول طلب التسجيل، والحصول على الأهلية والاستحقاق، نذكر منها:

توافر شرط الجنسية السعودية والإقامة الدائمة داخل المملكة بالضوابط التي تحددها اللائحة.

يتم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية لذلك.

توافر شروط الممتلكات والثروة بحيث لا تكون مرتفعة القيمة.

توفير كافة متطلبات الوزارة فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية والمجتمعية.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن قيمة الدخل المحتسب للفرد ورب الأسرة.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

بعد قبول طلب التسجيل في الضمان المطور يستطيع المستفيد استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق تسجيل دخول رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تدوين البيانات التي تتطلبها الحَاسبة، ثم الضغط على زر احسب في النهاية، لتظهر النسبة التقريبية لقيمة المعاش المستحق في النظام الجديد.