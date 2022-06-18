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نتائج حرس الحدود نساء 1443 رابط نتائج القبول لرتبة جندي jobs.sa ، بعد أن كشفت المديرية العامة لحرس الحدود عن أسماء المقبولين أصلاً في مهام حرس الحدود لعنصر نسائي برتبة جندي آخرون، ارتفع معدل البحث عن نتائج حرس الحدود بشكل كبير، 1443 امرأة.
نتائج حرس الحدود نساء 1443 رابط نتائج القبول لرتبة جندي
نظرًا لأن عنوان URL الخاص بقبول نتائج حرس الحدود للنساء 1443 هو أحد الروابط الأكثر بحثًا على محرك بحث Google، سنترك تقنية الارتباط والاستعلام في . هذه الصفحة لأن هذا قبول أولي وليس نِهَائِيًّا، يجب على المرشحين اجتياز المقابلة الشخصية ومطابقة الأوراق حتى يتم القبول النهائي.
يتم استخدام الطرق السهلة التالية للحصول على النتائج إِلِكْتِرُونِيًّا:-
- اذهب إلى موقع jobs.sa على موقع التوظيف أبشر.
- يجب تحديد رمز الخدمات الإلكترونية.
- حدد “الوظائف المتاحة” من القائمة المنسدلة.
- انقر على نتائج قبول حرس الحدود للسيدات.
المديرية العامة لحرس الحدود والمستندات المطلوبة
- باستخدام موقع أبشر للتوظيف، اطبع نموذج موعد المراجعة.
- بطاقة الهوية الوطنية أصلها ونسختين.
- إحضار صورة من سجل عائلة والد مقدم الطلب متضمنًا اسم الأم.
- إذا كانت المتقدمة متزوجة، نسخة من عقد زواجها.
- تم عمل نسخة من ورقة العنوان الوطني.
- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى نسختين مصدقتين من وزارة التربية والتعليم.
- أصل الشهادات الإضافية التي تم تسجيلها أثناء التسجيل في منصة أبشر.
- إحضار نسختين من السجل الأكاديمي للشهادة التكميلية.
- إحضار نسخة من نتائج الاختبار.
- لمن حصل على مؤهله الأكاديمي خارج المملكة يتم إصدار شهادة معادلة.
- لحفظ المستندات، قم بإنشاء ملف.
رابط نتائج حرس الحدود jobs.sa
- خلال المقابلة الشخصية وأثناء الإجراءات المتبقية، يجب اتباع جميع الإجراءات الوقائية.
- يُفسر عدم الحضور أمام مقر اللجنة في التاريخ المحدد على أنه تنازل عن الترشيح.
- لن يُسمح للمرافقين مع المتقدمات بالدخول.
- التزم بالزي المناسب لهذه المناسبة.
- عند الانتهاء من الإجراءات، يجب على المتقدمين المقبولين تقديم جميع الوثائق والمتطلبات المدرجة في هذه المقالة.
- على الرغم من أن القبول من حيث المبدأ لا يعني أن المهمة قد تمت، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يجب تجاوزها.
- يجب أن يكون لدى المتقدمين تطبيق توكلنا مثبتًا على هواتفهم وأن يكونوا بصحة جيدة.
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