رقم واتساب عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية كيفية التقديم على المساعدات العينية

رقم واتساب عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية يبحث عنه الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تلقى جزء كبير منهم مساعدات مختلفة من المؤسسة، تشترط المؤسسة بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على المساعدة، بالإضافة إلى بعض المستندات لتقديمها، وكذلك كتابة الطلبات بالشكل الصحيح للمساعدة، وهذا ما سوف نشرحه من خلال هذا التقرير.

شروط الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

قبل أن نتعرف على رقم واتساب عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الخيرية لمالكها الأمير عبد العزيز بن فهد وضعت بعض الشروط، والتي يجب على المتقدمين استيفائها لطلب المساعدة من المؤسسة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

يجب تقديم المستندات والوثائق اللازمة لإثبات أن المواطن بحاجة إلى المساعدة.

يجب تقديم طلبات المساعدة كتابة.

إرفاق مستندات التقديم.

تقديم طلب إلى المؤسسة.

رقم واتساب عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية

طورت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عدة طرق للتواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد، منها رقم واتساب عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية، لذا أرسل طلبك من خلال “مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد الخيرية” بأحد الطرق التالية:

اتصل بهذا الرقم من “داخل السعودية”: “485212658966”.

أرقام من خارج السعودية: “920030003”.

هذا الرقم من رقم WhatsApp “خارج السعودية”: “8006000000”.

صيغة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية

يجب أن تكون الصيغة المحددة لطلب المساعدة من مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد الخيرية مكتوبة على النحو التالي:

يجب أن تكون الصيغة المحددة لطلب المساعدة من مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد الخيرية مكتوبة على النحو التالي: يجب أن يبدأ الطلب بعبارة: “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم تحية للأمير “صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد حفظك الله”.

دعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

تحديد نوع المساعدة المطلوبة سواء كانت مالية أو علاجية أو عينية.

اشرح ما الذي يدفع المواطنين لطلب المساعدة.

إغلاق الطلب بخاتمة موضح فيها اسم مقدم الطلب، وعنوانه، ورقم هاتفه المحمول للتواصل والرد على الطلب المقدم، سواء تم الموافقة عليه أو رفضه.

مؤسسة الملك فهد الخيرية

تقدم مؤسسة الملك فهد الخيرية العديد من المشاريع والأعمال الخيرية منها: