كلية الملك فهد الأمنية تكشف عن فتح باب القبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بأنه تم الإعلان عن فتح باب القبول لكل الخريجين الحاملين لشهادة البكالوريوس من أجل الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية للعمل عقب التخرج لأحد القطاعات الأمنية التابعة إلى وزارة الداخلية، هذا بجانب تسليط الضوء على أهم شروط وضوابط القبول بـ كلية الملك فهد الأمنية.

شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المختصة لضمان فرصة القبول بـ كلية الملك فهد الأمنية، وقد أتت على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب سعودي المنشأ والأصل، ويتم استثناء من نشأ وتربى مع والده خلال خدمته خارج حدود المملكة.

أما عن سن المتقدم بالطلب، فيجب ألا يزيد حال بدء العام الدراسي الجديد عن 27 سنة في كل التخصصات، ويستثنى من ذلك الأطباء فيجب ألا يزداد السن عن 30 عام.

اللياقة الطبية والبدنية والسلم امة من الأمراض المعدية أو الإعاقات العقلية والجسمية.

الحصول على الحوافز و المؤهلات النظامية لكل التخصصات المطلوبة، وذلك بتقدير “جيد” ولا يقل عن ذلك، كما يشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات الغير سعودية.

حسن السيرة والأخلاق والالتزام وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه بأياً من الحدود الشرعية أ, الجرائم المخلة بالأمانة والشرف شرط أساسي.

يشترط اجتياز الطالب للفحص الطبي والمقابلة الشخصية فضلاً عن اجتياز اختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية، هذا بجانب أداء الاختبارات في المركز الوطني للقياس والتقويم.

يشترط ألا يكون المتقدم بالطلب متزوجاً من امرأة أجنبية.

ألا يكون قد سبق تعيينه بأحد الوظائف الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والعسكرية.

الحصول على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أهم التعليمات الواجب اتباعها للمتقدمين بالطلب

على المتقدم بالطلب الالتزام بالتعليمات التالية: