نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية تكشف عن فتح باب القبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين في المقال التالي
صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بأنه تم الإعلان عن فتح باب القبول لكل الخريجين الحاملين لشهادة البكالوريوس من أجل الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية للعمل عقب التخرج لأحد القطاعات الأمنية التابعة إلى وزارة الداخلية، هذا بجانب تسليط الضوء على أهم شروط وضوابط القبول بـ كلية الملك فهد الأمنية.
شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية
هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المختصة لضمان فرصة القبول بـ كلية الملك فهد الأمنية، وقد أتت على النحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم بالطلب سعودي المنشأ والأصل، ويتم استثناء من نشأ وتربى مع والده خلال خدمته خارج حدود المملكة.
- أما عن سن المتقدم بالطلب، فيجب ألا يزيد حال بدء العام الدراسي الجديد عن 27 سنة في كل التخصصات، ويستثنى من ذلك الأطباء فيجب ألا يزداد السن عن 30 عام.
- اللياقة الطبية والبدنية والسلم امة من الأمراض المعدية أو الإعاقات العقلية والجسمية.
- الحصول على الحوافز و المؤهلات النظامية لكل التخصصات المطلوبة، وذلك بتقدير “جيد” ولا يقل عن ذلك، كما يشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات الغير سعودية.
- حسن السيرة والأخلاق والالتزام وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه بأياً من الحدود الشرعية أ, الجرائم المخلة بالأمانة والشرف شرط أساسي.
- يشترط اجتياز الطالب للفحص الطبي والمقابلة الشخصية فضلاً عن اجتياز اختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية، هذا بجانب أداء الاختبارات في المركز الوطني للقياس والتقويم.
- يشترط ألا يكون المتقدم بالطلب متزوجاً من امرأة أجنبية.
- ألا يكون قد سبق تعيينه بأحد الوظائف الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والعسكرية.
- الحصول على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.
أهم التعليمات الواجب اتباعها للمتقدمين بالطلب
على المتقدم بالطلب الالتزام بالتعليمات التالية:
- 1. سيدخل المتقدمون طلباتهم الأولية للقبول من خلال بوابة التوظيف في وزارة الداخلية ابتداءً من يوم السبت 19 ذو القعدة 1443 في الساعة 10 صباحًا، سيغلق التسجيل في الساعة 10 صباحًا يوم الخميس 24 من ذو القعدة 1443، علمًا أنه لن يتم قبول أي طلب للقبول إلا من خلال منصة أبشر التوظيف في وزارة الداخلية.
- سيتم الإعلان عن أسماء الذين تم قبولهم لاحقًا عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المحمول لمقدم الطلب، ويجب عليه متابعة منصة التوظيف أبشر بوزارة الداخلية وكافة وسائل التواصل الرسمية.
- يتم ملء الحقول بدقة شديدة، ولن يتم النظر في الطلبات التي لا تفي بالشروط.
- يجب على الطلاب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قائمة التخصصات المنشورة (عليك أن تأخذ في الاعتبار أن إحدى الجامعات لها تخصص مختلف عن الأخرى).
- يجب على الطلاب التأكد من أن جميع البيانات المطلوبة مسجلة على منصة “أبشر للتوظيف”، وأن الطلاب مسؤولون عن صحة هذه البيانات، وللجهات المختصة الحق في استبعاد الطلبات الغير المكتملة التي تلبي المتطلبات أو التي تحمل بيانات غير صحيحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلية الملك فهد الأمنية تكشف عن فتح باب القبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.