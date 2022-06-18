“موعد صرف” الضمان الاجتماعي المطور يوليو 1443 “الإعلان عن رابط”  الاستعلام الجديد من قبل “الموارد البشرية” 

الضمان الاجتماعي المطور دخول مع اقتراب موعد الصرف لشهر يوليو ٢٠٢٢، تم التصريح من قبل وزارة الموارد البشرية عن رابط الاستعلام حتي يتمكن جميع المستحقين من معرفة الموعد المحدد للصرف، وللتعرف علي اجدد القرارات من قبل المسؤولين، حيث يتم الإعلان عن كافة التفاصيل المواعيد المحددة للصرف من خلال رابط الضمان الاجتماعي، من أجل التعرف على اخر المستجدات، ويعتبر الضمان الاجتماعي من أبرز انواع الدعم التي تقدم للعديد من المستفيدين في متنوع مناطق المملكة العربية السعودية، ولكن يتم بعد توافر بعض من الشروط المحددة للحصول على الدعم.

موعد صرف الضمان المطور 1443 يوليو

يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور في بداية الشهر الجديد الميلادي، وذلك عندما لا يوافق هذا اليوم اجازات رسمية، وفي حالة وجود عطلات يتم تقديم الموعد يوم واحد أو تأخيره يوم واحد كذلك، ومن المتوقع أن يتم وضع الراتب للمواطنين عن شهر يوليو يوم ٣٠-٦-٢٠٢٢ يوم الخميس ١ ذي الحجة ١٤٤٣.

قبل 5 أيام تم رفع أعتراض على طلب

تم رفضة و تم قبول الطلب

ومتبقي فقط صدور الأهلية #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/1XJloNQpXb — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) قبل 5 أيام تم رفع أعتراض على طلب

تم رفضة و تم قبول الطلب

ومتبقي فقط صدور الأهلية #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/1XJloNQpXb — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) June 15, 2022

لينك الضمان المطور دخول

تم إتاحة رابط الاستعلام عن الضمان المطور دخول حتي يتمكن جميع المستحقين من الحصول على اجدد التفاصيل التي تخص صرف المعاش، وأيضًا فإنه يمكن التسجيل والحصول علي مساعدات مالية مقدمة من قبل الضمان عن طريق نفس الرابط، ولكن اذا توافرت بعض الشروط المطلوبة في الأسر المتقدمة علي الدعم.

الشروط المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي المطور

لابد أن يكون المواطن المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور جنسيته سعودي.

يجب ان يكون عمر المتقدم للحصول على المعاش لا يقل عن ٣٥ عام.

يشترط أن يكون المستفيد لديه حساب بنكي ساري المفعول.

يلزم أن يكون المتقدم متواجد علي أراضي المملكة العربية السعودية لأكثر من عام.

لابد أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم مالي من الحكومة مثل دعم حساب المواطن.

يشترط أن لا يكون الدخل الخاص بالمستفيد اكثر من الحد الأدنى المحدد علي حسب اعداد الاسرة.

كيفية الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور