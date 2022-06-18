أسعار المواشي في السعودية ترتفع وتتجاوز هذا الحد القياسي لاول مرة .. والكشف عن السبب! (تعرف على الأسعار)

وكشف تقرير قناة "العربية"، ان أسعار المواشي تتراوح ما بين 1500 ريال إلى 2200 ريال بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بأسعارها قبل 6 أشهر.

ومن جهة اخرة، قال عبدالله القرني تاجر ماشية، خلال لقاء بقناة "العربية"، إن سبب ارتفاع الأسعار هو موسم رمضان ثم موسم الإجازات وصولا لموسم عيد الأضحى، حيث ترتفع الأسعار بسبب الأعلاف واحتكار السوق.

كما اتفق معه "محمد الأسمري" أحد تجار الماشية، قائلا:" الأعلاف سبب رئيسي لارتفاع الأسعار واحتكارها من قبل أشخاص محددين يتحكمون في السوق".

ولفت تاجر مواشي إلى أن الماشية التي كانت تباع بـ1000 ريال قبل 6 أشهر تباع الآن بـ1500 ريال والماشية التي كانت تباع 1500 ريال وصل سعرها إلى 2000 أو 2200 ريال.