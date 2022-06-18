السعودية تزف بشرى سارة وتعلن عن فئات جديدة معفية بالكامل من رسوم الإقامة .. تعرف عليها قد تكون منها! (الأسماء )

قام مصدر مطلع في السعودية بالكشف عن ان هناك عدة فئات من المقيمين في السعودية معفيين من رسوم الإقامة التي تدفع كل سنة ولمرة واحدة، وبحسب المصدر فأن تلك الإعفاءات شملت هذه المرة فئات جديدة..

وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تلك الفئات بالتفصيل، كما ذكرت الجوازات أن الفئات الممعفاة من رسوم الإقامة لا يعني أنهم لا يدفعون رسوم أخرى، فهناك عليهم بعض الرسوم التي تتعلق بالخدمات وكذلك التأشيرات.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

1-المواليد التابعين للوافدين والمولودين داخل المملكة.

2- الطلبة الحاملين لتأشيرة الدراسة.

3-الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائي.

وبالتالي سوف يدفع الوافدين العاملين في جميع منشآت القطاع الخاص وخاصة تلك التي يزيد بها عدد العمالة الوافدة عن عدد العمالة السعودية، حيث أن تلك المنشآت سوف تكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت.