نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، اليوم السبت، وستتم صلاة الجنازة على الراحل اليوم بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

وجاء في حساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يقوم بنشر أخبار العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي في وقت متأخر من أمس الجمعة، وجاء في تغريدة على موقع تويتر، “رحمك الله وغفر لك صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي، حفيد الملك فيصل ووالدته صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل الفيصل، رحمة الله عليهم جميعا وأسكنهم فسيح جناته”.

وقدم مغردون سعوديون النعي للأمير الراحل، وكتب عبد العزيز دريويش، عبارات مؤثرة ينعي فيها الأمير سعود بن محمد بن تركي قائلا” الله يغفر له ويرحمه ويسكنه أعلى الجنان، كان من أطيب الناس وأكرمهم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وأشار عبد الرحمن عبد الله بأخلاق الأمير سعود بن محمد بن تركي وقال، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأضاف في تغريدة خاصه به على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا “لازمته سنة من السنين في المنطقة الشرقية، يشهد الله أنه كان انسان ذو خلق ومتواضع، وكريم ومحب للجميع، أسأل الله أن يعوضه شبابه في جنات النعيم”.

وقامت الإعلامية رنيم القبج بتقديم النعي له وقالت، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال، ويسكنه فسيح جناته ويلهم جميع الأهل والأحباب الصبر والسلوان، وكتب عضو مجلس الشورى النقيب حمود العشبي، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي، رحمه الله رحمة الأبرار ورحم والدي وغفر لهم، وجميع أموات المسلمين.

عزاؤنا لجميع أفراد أسرته، آل سعود عظم الله أجرهم وأحسن الله عزاهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وقدم المستشار عبد الله فدلق التعازي قائلا، التعازي لخادم الحرمين الشريفين لصاحب السمو الملكي ولي العهد، حفظهما الله.