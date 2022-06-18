نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلا كفيل للمواطن والمقيم 200,000 فوري وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة 200 ألف ريال نقداً وفوري فمن أهم مزايا التمويل الشخصي الذي يحتاج إليها الأفراد هو أن يحصل العميل على مبلغ التمويل بصورة فورية وأيضاً دون الحاجة إلى ضامن أو تحويل الراتب الشهري وذلك متوفر بالتمويل الشخصي الذى نتحدث عنه كما أنه تمويل متاح لكل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل تلك التمويل.

بلا كفيل للمواطن والمقيم 200,000 لدى شركة التيسير

التمويل الشخصي الفوري ذات الإيداع السريع خلال 24 ساعة فقط لدى شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى أوراق كثيرة من أجل طلب التمويل كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه ذات هامش ربح تنافسي ولا يتغير طوال فترة التمويل ويتمتع بالعديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متوفر للمواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل.

كذلك لا يحتاج التمويل الفوري من شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأن العميل يستطيع تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر.

يحصل العميل طالب تمويل شركة التيسير على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى شركة التيسير.

أيضاً من مزايا تمويل شركة التيسير أنه ذات هامش ربح تنافسي.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسير

لا يحتاج التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير إلى الكثير من المستندات المطلوبة عند طلب التمويل ولكن هناك بعض المستندات المطلوبة وهي

الهوية الوطنية للسعودي وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك الهوية للمتقدم المقيم.

خطاب تعريف بالراتب الشهري.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

يمكن طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل اونلاين عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وجميع العملاء يمكنهم طلب تلك التمويل سواء السعوديين وأيضاً المقيمين.