نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “her”موعد أختبار الفصل الثالث 1443 التعليم تحدد موعد الاختبارات العملية والتحريرية جميع المراحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد أختبار الفصل الثالث 1443 لجميع المراحل، كما أعلنت عن موعد إعلان النتائج للاختبارات، يأتي هذا وفق روزنامة وزارة التعليم السعودية لإنهاء العام الدراسي 1443/1442 الجاري، وكانت وزارة التعليم قد فتحن نظام نور التعليمي لتسجيل الروضات، واليوم تسعى لإنهاء الاختبارات الفصلية، وكانت وزارة التعليم السعودية قد اعتمدت العام الدراسي بنظام الثلاث فصول لأول مرة، بعد أن كان بنظام الفصلين وتم توزيع المناهج على الفصول الثلاث، وهذا أعطى مساحة جيدة للوزارة وللطلاب في التحصيل العلمي.

أعلنت منذ لحظات إدارة التعليم بالرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن موعد أختبار الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل، على أن تبدأ الاختبارات بالمواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني، ثم تنتهي بالاختبارات التحريرية، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم المواعيد الرسمية للاختبارات وإعلان النتائج فتابعونا.

مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ. #تعليم_الرياض pic.twitter.com/RH8OFlFBYI — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ. #تعليم_الرياض pic.twitter.com/RH8OFlFBYI — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) June 18, 2022

موعد أختبار الفصل الثالث 1443

تبدأ الاختبارات الشفهية بداية من يوم الأحد القادم الموافق 1443/11/20، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة التعليم في هذا الشأن، والمعروف أن الاختبارات تتم في اليوم الدراسي العادي، وفيما يلي موعد الاختبارات التحريرية لجميع المراحل.

موعد الاختبارات التحريرية الدور الأول

وفق الإعلان الصادر اليوم من إدارة الرياض، فأن الاختبارات التحريرية سوف تنطلق يوم الأحد الموافق 1443/11/27 القادم، لجميع المراحل وعقب نهاية الاختبارات سوف ترفع النتيجة بعدها مباشراً في الأول من الشهر التالي، يوم 1443/12/01 عبر رابط نظام نور التعليمي.

موقع نظام نور التعليمي

بعد نهاية الاختبارات يتم التصحيح للإجابات ويتم رفع النتيجة مباشرةً على نظام نور التعليمي، وهو الموقع الرسمي الذي يقدم كافة خدمات وزارة التعليم السعودية، من تسجيل للصفوف الأولى ومرحلة رياض الأطفال وكذالك أستخراج نتائج الطلاب من خلال الموقع، ومتابعة مستوى الطلاب وكافة الخدمات الخاصة بوزارة التعليم السعودية.

وزارة التعليم السعودية

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أهم الوزارات التي تحظى بدعم من الحكومة، لتطبيق رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 في تطوير كافة مراحل التعليم، وتعمل الوزارة بكل طاقتها لتحديث ورفع جودة التعليم في المملكة، لإدراكها أن التعليم هو قاطرة نهوض وتقدم الأمم.