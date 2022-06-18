ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفجر قرارات سيكون لها آثار إيجابية بحياة الوافدين بالمملكة .. تعرف عليها الآن!

وتعد هذه الاخبار هي الأجمل عقب أزمة كورونا وسوف تسر خاطر المقيمين الي نهاية السنة الجارية 2022 ، حيث أشار ولي العهد في حديثه أن المملكة أوصت بعدم إنهاء عقود الأجانب دون أي أسباب حقيقية، وشدد على أن المملكة ضد الفصل التعسفي أو بسبب الظروف الحالية المتعلقة بفايروس كورونا.

كما وضح بأن المملكة تؤكد دعمها للوافدين في كافة المجالات وستستمر بإستقطاب الكفاءات والأيدي العاملة من مختلف المناطق ، وبالتالي فقد أشار إلى أن المملكة بطريقها لوضع بديل لنظام الكفيل في السعودية ليس هذا فقط بل هناك خطوات جاده من اجل إلغاء نظام الكفيل نهائيا.

من بعض المهن التي يعمل بها عدد كبير من الوافدين، كما أن هناك فرصة أخرى وهي حتى يتم نقل الكفالة بمفردهم في حالات محدده حتى يتم التخلص من اضطهاد الكفيل لهم بعد ان قامت المملكة بإعطاء بعض الوافدين تصريح بالعمل دون كفيل .

وخاضه في المهن الطبية والهندسية والمهن الإدارية ، سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي يريد ان يقوم بالمملكة نحو أفاق جديده لرؤية المملكة 2030 ومنها كل أحوال الوافدين وكان الوافد يعانى كثيرا من مشاكل مع الكفيل لذالك ولى العهد السعودي قام بهذه الخطوة الجديدة لتغير نظام الكفيل وإلغاءه في بعض المهن والوظائف .