كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية في السعودية 1444|| سلم رواتب الضباط العسكريين

كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية، توفره حكومة المملكة العربية السعودية بحسب النظام المعمول به لخدمة الضباط العسكريين بالسعودية، من خلال الخدمات الهامة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لكافة العاملين بالمناصب العسكرية، فقد وفرت سلم رواتب الضباط العسكرين عبر موقعها الرسمي لهيئة الخبراء، وذلك للتعرف علي راتب الضباط مع البدلات والعلاوة السنوية.

كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية في السعودية 1444

من الجدير بالذكر انه تم تحديد نظام خدمة الضباط والأفراد النظاميين في رتب القوات المسلحة السعودية، وتعديلاته المضافة إلي رواتب الضباط والأفراد العاملين في مختلف القطاعات العسكرية العاملة بالسعودية،كما تناولنا عبر موقع ثقفني سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والعلاوات السنوية

ومن خلال خدمة نظام الضباط العسكريين؛ كانت رواتب الضباط على النحو التالي:

ضابط برتبة ملازم : يتراوح راتبه بين 6600 ريال و 11.220 ريال سعودي، أما ضابط برتبة ملازم أول يكن راتبه بين 7680 ريالاً وحتى 13 ألف ريال سعودي.

: يتراوح راتبه بين 6600 ريال و 11.220 ريال سعودي، أما يكن راتبه بين 7680 ريالاً وحتى 13 ألف ريال سعودي. ضابط برتبة نقيب : يصل راتبه بين 9،215 ريال وحتى 13،635 ريال سعودي.

: يصل راتبه بين 9،215 ريال وحتى 13،635 ريال سعودي. ضابط برتبة رائد : يتراوح راتبه بين 11.750 ريالاً سعودي و 14.970 ريالاً سعودي.

: يتراوح راتبه بين 11.750 ريالاً سعودي و 14.970 ريالاً سعودي. راتب المقدم : يكن راتبه 12.735 ريال وحتى 18000 ريال.

: يكن راتبه 12.735 ريال وحتى 18000 ريال. راتب ضابط برتبة عقيد : يتراوح الراتب بين 14365 ريال سعودي وحتي 20485 ريال سعودي.

: يتراوح الراتب بين 14365 ريال سعودي وحتي 20485 ريال سعودي. ضابط برتبة عميد : يكون راتبه من 16.350 ريال سعودي وحتى 22.565 ريال.

: يكون راتبه من 16.350 ريال سعودي وحتى 22.565 ريال. ضابط برتبة لواء : يأتي راتبه الخاص بين 18600 ريال وحتي 24950 ريال سعودي.

راتب الضابط مع العلاوة السنوية 1444

يتم صرف علاوة سنوية للضباط المنتظمين بكافة قطاعات السعودية العسكرية، علي علاوة سنوية ويتم أضافتها إلي الراتب، كما يمكنك الاطلاع علي كم راتب الجندي في الحرس الوطني ، ومن خلال الجدول التالي نتعرف علي علاوة الضباط العسكريين بالسعودية حسب الرتبة: