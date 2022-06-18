نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية في السعودية 1444|| سلم رواتب الضباط العسكريين في المقال التالي
كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية، توفره حكومة المملكة العربية السعودية بحسب النظام المعمول به لخدمة الضباط العسكريين بالسعودية، من خلال الخدمات الهامة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لكافة العاملين بالمناصب العسكرية، فقد وفرت سلم رواتب الضباط العسكرين عبر موقعها الرسمي لهيئة الخبراء، وذلك للتعرف علي راتب الضباط مع البدلات والعلاوة السنوية.
كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية في السعودية 1444
من الجدير بالذكر انه تم تحديد نظام خدمة الضباط والأفراد النظاميين في رتب القوات المسلحة السعودية، وتعديلاته المضافة إلي رواتب الضباط والأفراد العاملين في مختلف القطاعات العسكرية العاملة بالسعودية،كما تناولنا عبر موقع ثقفني سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والعلاوات السنوية
ومن خلال خدمة نظام الضباط العسكريين؛ كانت رواتب الضباط على النحو التالي:
- ضابط برتبة ملازم : يتراوح راتبه بين 6600 ريال و 11.220 ريال سعودي، أما ضابط برتبة ملازم أول يكن راتبه بين 7680 ريالاً وحتى 13 ألف ريال سعودي.
- ضابط برتبة نقيب : يصل راتبه بين 9،215 ريال وحتى 13،635 ريال سعودي.
- ضابط برتبة رائد : يتراوح راتبه بين 11.750 ريالاً سعودي و 14.970 ريالاً سعودي.
- راتب المقدم : يكن راتبه 12.735 ريال وحتى 18000 ريال.
- راتب ضابط برتبة عقيد : يتراوح الراتب بين 14365 ريال سعودي وحتي 20485 ريال سعودي.
- ضابط برتبة عميد : يكون راتبه من 16.350 ريال سعودي وحتى 22.565 ريال.
- ضابط برتبة لواء : يأتي راتبه الخاص بين 18600 ريال وحتي 24950 ريال سعودي.
راتب الضابط مع العلاوة السنوية 1444
يتم صرف علاوة سنوية للضباط المنتظمين بكافة قطاعات السعودية العسكرية، علي علاوة سنوية ويتم أضافتها إلي الراتب، كما يمكنك الاطلاع علي كم راتب الجندي في الحرس الوطني ، ومن خلال الجدول التالي نتعرف علي علاوة الضباط العسكريين بالسعودية حسب الرتبة:
|ملازم
|يحصل علي علاوة 330 ريال سعودي
|ملازم أول
|يتقاضى علاوة سنوية قدرها 380 ريال سعودي
|نقيب
|يحصل علي علاوة تتراوح بين (230 وحتي 430) ريال سعودي سنويًا
|رائد
|العلاوة السنوية له 230 ريال سعودي
|مقدم
|يحصل علي علاوة سنوية 405 ريال سعودي
|عقيد
|تعادل العلاوة السنوية له 510 ريال سعودي
|عميد
|تعادل علاوته السنوية مبلغ 565 ريال سعودي
|لواء
|يحصل علي علاوة سنوية 635 ريال سعودي
بدلات الضباط بالسعودية 2022
تم تعديل قيمة البدلات للضباط العسكريين بالمملكة العربية السعودية، لتكن علي النحو التالي:
- يتقاضى رئيس الأركان العامة بدل تمثيل راتب شهري يعادل 2500 ريال سعودي.
- كما يتقاضى نائب رئيس الأركان العامة بدل تمثيل راتب شهري يعادل 1500 ريال سعودي.
- أما قادة الجيش يحصل على بدل دبلوماسي شهري يعادل 1،000 ريال سعودي.
- ويتقاضى قادة القوات الجوية راتبًا دبلوماسيًا شهريًا يعادل 1،000 ريال سعودي.
- يتلقى القادة البحريون بدل تمثيل راتب شهري يعادل 1،000 ريال سعودي.
- وبدون استثناء يحصل جميع الضباط على بدل إقامة راتب شهري قدره 100 ريال سعودي.
- كما يتلقى جميع المسؤولين بدل سكن على أساس الراتب الأساسي لشهرين كل عام.
- ويحصل جميع الضباط على بدل خدمة شهري قدره 100 ريال سعودي.
أما عن بدل التنقلات الشهرية للضباط تتضمن الجدول التالي:
|ملازم وملازم أول
|يحصل علي بدل تنقل قدره 400 ريال سعودي
|النقيب والرائد
|يحصلون علي بدل تنقل شهري قدره 500 ريال سعودي
|مقدم
عقيد
عميد
|يحصلون كلاً منهما علي بدل تنقل شهري 600 ريال سعودي
|لواء
فريق
فريق أول
|بدل تنقل شهري يكون لكلاً منهما 650 ريال سعودي
|الضباط
|يتم صرف بدل ركن لهم 300 ريال لسعودي وذلك لجميع الرتب
سلم رواتب الضباط العسكريين 1444
من المشار أليه أن رواتب الضباط العاملين بالسعودية تختلف طبقًا للرتبة العسكرية التي يكون عليها الفرد، وشمل جدول سلم رواتب الضباط العسكريين علي النحو التالي:
وضحنا عبر السطور السابقة بعض الاستفسارات التي يتم تداولها بين الضباط وخاصة المتقدمين للوظائف العسكرية؛ كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية في السعودية، كما وضحنا سلم رواتب الضباط العسكريين بالمملكة العربية السعودية.
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