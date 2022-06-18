وزارة المالية تتُيح دخول منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني etimad.sa للاستعلام عن الراتب

وزارة المالية أتاحت يتساءل الكثير عن طريقة التسجيل لدخول منصة اعتماد من خلال بوابة نفاذ، تلك المنصة التي تم إنشاؤها لتسهيل كثير من الإجراءات التي تتبع أصحاب الأعمال والأشخاص العاملين، وأطلقت تلك المنصة الإلكترونية ووفرت لهم خدمات حكومية كثيرة لتسهيل المعاملات المالية، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة الدخول منصة اعتمادا عبر النفاذ الوطني.

دخول منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني

وزارة المالية أطلقت منة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني للاستفسار عن كل ما يخص الرواتب للموظفين بالقطاعين العام والخاص، كما تستطيع أن تسجل الدخول لمنصة اعتماد عبر بوابة نفاذ الوطني عبر اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل لمنصة اعتماد.

تضغط بعدها على كلمة تسجيل الدخول.

تدخل كافة البيانات المطلوبة من رمز التحقق من رقم السجل وكلمة السر.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

إن كان الحساب الذي تم إدخاله يشارك بالمنافسات أو حتى المشتريات يتم إيقاف التسجيل به.

ثم بعد ذلك تسجل الدخول لحساب وزارة التجارة والاستثمار.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

أتاحت المنصة خدمات عديدة للمستفيدين ومن أهمها الاستعلام عن الرواتب، وخدمة إدارة الميزانية، والخدمة التي تُعرف باسم إدارة المشتريات والعقود، وخدمة إدارة المدفوعات، والخدمة الخاصة بإدارة المدفوعات، كما أبانت أنه بإمكان جميع العملاء أن يستعلموا عن الرواتب المدنية أو حتى التقاعدية عبر الدخول لرابط الاستعلام عن الرواتب بمنصة اعتماد، وذلك من خلال الاتباع لبعض الخطوات وهي كالآتي:

في بداية الأمر يلزم عليك أن تدخل رابط منصة اعتماد.