متى ينتهي تسجيل أولى ابتدائي ١٤٤٤ وطريقة التقديم بالتفصيل عبر noor.moe.gov.sa

متى ينتهي تسجيل أولى ابتدائي ١٤٤٤، لقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي، والرياض أطفال للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤/١٤٤٥، وقد أعلنت أنه سوف يبدأ التسجيل للصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور عن طريق حساب ولي الأمر، طبقا للعمر الذي قامت بتحديده الوزارة.

متى ينتهي تسجيل أولى ابتدائي ١٤٤٤

لقد حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق ٧/١٠/١٤٤٣ ليكون أولى أيام التسجيل للصف الأول الابتدائي.

ويستمر التسجيل حتى يوم ١٧/٣/١٤٤٤.

كما أن الوزارة قد أعلنت عن موعد التقديم بمدارس تحفيظ القرآن الكريم على ان تكون بداية التسجل من يوم ١٦ رمضان ١٤٤٣ إلى يوم ٢٣ رمضان ١٤٤٣.

أما بخصوص المدارس الأخرى سواء الدولية أو الخاصة أو الأجنبية فقد تم تعيين تاريخ بداية التسجيل بها من يوم ١٦/٩/١٤٤٣ إلى ١٧/٣/١٤٤٤.

سن القبول بالصف الأول الابتدائي

وقد قامت الوزارة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها للقبول بالصف الأول الابتدائي ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

لا يجب أن يقل سن الطفل المتقدم عن ٦ سنوات ألا ٣ أشهر، أي ٥ سنوات و٩ أشهر كحد أدنى لسن القبول.

كما يشترط ألا يزيد عمر الطفل عن ١١ سنة و٩ أشهر كحد أقصى لسن القبول.

كيفية التسجيل للصف الأول الابتدائي بنظام نور

قد مكنت الوزارة أولياء الأمور من التسجيل للصف الأول الابتدائي عن طريق نظام نور التعليمي، باستخدام حسابهم على الموقع، وهذه هي الخطوات التي توضح كيفية التسجيل:

فتح موقع نظام نور التعليمي

يقوم ولي الأمر بتسجيل البيانات إذا سبق له عمل حساب بالموقع، أو عن طريق الدخول عبر منصة النفاذ الوطني.

الانتقال للصفحة الرئيسية لنظام نور.

الضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب مثل الاسم، والجنس، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد وغيرها.

تحديد العنوان لأخذه بالاعتبار عند اختيار المدرسة.

اختيار المدارس المرغوبة للتسجيل بها.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من إرفاق المستندات والوثائق.

وأخيراً وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم إرسال الطلب.

من خلال هذه الأسطر القليلة قد قدمنا لكم طريقة وأيضاً متى ينتهي تسجيل أولى ابتدائي ١٤٤٤ بالمملكة العربية السعودية ونتمنى أن يحمل المقال ردًا على جميع الاستفسارات المقدمة حول ذلك الأمر مع تمني دوام التوفيق لجميع الطلاب بجميع المراحل العمرية.