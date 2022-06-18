طريقة حجز موعد في المركز الصحي عن طريق الجوال عبر moh.gov.sa

يعد المركز الصحي واحدًا من أهم المراكز المتواجدة في المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات الصحية من خلال عدد كبير من الأطباء الأكفاء في جميع التخصصات مثل الأسنان والباطنة وغيرها، لذلك نوفر لكم طريقة حجز موعد في المركز الصحي عبر تليفونك المحمول من خلال إحدى التطبيقات، والتي نقدم لكم المعلومات عنه في هذا المقال.

طريقة حجز موعد في المركز الصحي

من أجل خدمة العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية قامت وزارة الصحة في المملكة بتقديم خدماتها عبر التطبيق المعروف باسم صحتي لتساعد العديد من المواطنين على حجز موعد مخصص لهم حتى لا يتزاحم الأشخاص داخل المركز ويؤدي إلى انتشار الظروف العالمية، ويمكنك الحجز بالطريقة التي نعرضها عليك فيما يلي:

للهواتف المحمولة بنظام الأندرويد يمكن الحصول تطبيق موعد من خلال وزارة الصحة برنامج جوجل بلاي، كما يمكن الحصول عليه عبر الهواتف الآبل من خلال الآب ستور.

قم بالذهاب إلى كلمة تثبيت، وذلك يجعلك تنتظر القليل من الوقت حتى انتهاء الحصول عليه.

قم بكتابة اسمك ورقم السري الموجود على حسابك في تطبيق أبشر.

اضغط على كلمة خدمات أفراد.

قم بالذهاب على كلمة حجز المواعيد التي ستجدها أمامك في أسفل الصفحة.

الذهاب على موعد جديد.

حدد كل المعلومات التي يتم طلبها منك عن نوع التخصص والموعد المناسب لك.

اختر إحدى فروع المركز الأقرب من مكان سكنك.

الذهاب على كلمة موافقة.

الآن سوف تصلك رسالة على هاتفك تبلغك بالموعد وكل تفاصيله.

كيفية حجز موعد عن طريق الهاتف

ليس فقط الحجز عن طريق إحدى التطبيقات، بل من الممكن أن تقوم بحجز أقرب موعد لك عن طريق التواصل مع الرقم الخاص بوزارة الصحة وهو 973.

المركز يعمل خلال أيام الأسبوع دون وجود عطلة رسمية ليساعد في علاج العديد من الحالات على مدار الأسبوع.

في نهاية الحديث عن طريقة حجز موعد في المركز الصحي، فقد قمنا بتقديم طريقة الحجز عن طريق التطبيق والذي يمكن الحصول عليه من متجر آبل أو متجر بلاي، كما عرضنا طريقة التواصل للحجز عن طريق الرقم الخاص بوزارة الصحة في السعودية.