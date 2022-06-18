طريقة حساب المعدل الفصلي الجامعي ومعدل التراكمي لسنة دراسية واحدة في السعودية 1444

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عمر شويل - جدة المعدل الفصلي الجامعي والمعدل التراكمي بالجامعات السعودية يتم حسابها وفق آلية تم تحديدها من قبل الجهات المعنية بذلك، ويتم استخدام المعدل الفصلي للجامعات والمعدل التراكمي في مرحلة الدراسة الجامعية لتكون مؤشر إلى مستوى الطالب التحصيلي العلمي خلال فترة تواجده بالجامعة، فيما يلي نوضح تفاصيل طريقة حساب المعدل الفصلي للطالب وكيفية حساب المعدل التراكمي لسنة واحدة.

طريقة حساب المعدل الفصلي الجامعي

يتم احتساب المعدل الفصلي الجامعي للطالب لتقييم مستواه التحصيلي بالفصل الدراسي الحالي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم ضرب عدد الساعات بالمادة الواحدة في الدرجة التي قام الطالب بالحصول عليها.

ثم يتم جمع الناتج لكل مادة معًا.

ثم يتم جمع عدد الساعات الدراسية بكل المواد.

الخطوة التالية يتم قسم ناتج الضرب على العدد الكلي لساعات الدراسة.

الناتج الذي تحل عليه يعد هو المعدل الفصلي للطالب بالنسبة المئوية.

أيضًا يمكن احتساب نسبة المعدل الفصلي من 5 بتحويل الناتج إلى نسبة من 5 بضربه في 5 ثم القسم على 100.

طريقة حساب المعدل التراكمي لسنة دراسية واحدة

حساب المعدل التراكمي السنوي لعام دراسي واحد أمر ليس بالصعوبة، ويمكن بسهولة احتساب المعدل التراكمي السنوي لعام واحد من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في التالي:

يتم في البداية ضرب عدد الساعات الفصلية لمقررات الفصل الدراسي الأول في المعدل الفصلي للطالب بالفصل الدراسي الأول.

يتم يتم ضرب عدد الساعات الفصلية لمقررات الدراسي الثاني في المعدل الفصلي للطالب بالفصل الدراسي الثاني.

ثم يتم جمع نواتج الضرب للخطوتين السابقتين معًا.

بعدها عليك بجميع عدد ساعات الدراسة الخاصة بالطالب بجميع المقررات الدراسية بالفصلين الدراسيين.

ثم يتم قسم إجمالي جمع نواتج الضرب على إجمالي عدد الساعات الدراسية للطالب بالفصلين.

الآن تحصل على المعدل التراكمي السنوي، حيث تحصل على المعدل بنسبة مئوية، لتتمكن بعدها من الحصول على المعدل السنوي من 5، وهذا من خلال ضرب المعدل التراكمي السنوي في الرقم 5 ليتم قسم الناتج على 100.

حساب المعدل التراكمي

يتم احتساب المعدل التراكمي كمعيار رقمي، حيث يحصل على قيمة بين الواحد والخمسة، كما هناك بعض الكليات التي تعبر عن المعدل التراكمي لديها بالنسبة المئوية، وهو مؤشر يدل على مستوى الطالب في سنوات دراسته، كما يمكن حساب المعدل التراكمي اعتمادًا على المعدل الفصلي وعلى عدد ساعات المقررات، وعلى مواد كل فصل دراسي،

كما يؤثر المعدل الفصلي على نتيجة المعدل التراكمي، ولهذا يجب على الطلاب الحرص على الحصول على نسب مرتفعة بمعدلات الفصلية، كما يعتمد على عدد ساعات المقررات الدراسية بالفصول الدراسية، ويدل بالضرورة المعدل التراكمي على مستوى الطالب.