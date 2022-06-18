نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اقساط بنك التسليف برقم الهويه وشروط الاعفاء من باقي الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد قيام بنك التنمية الاجتماعية بتقديم المساعدات لجميع الأسر، وتسهيل كافة الإجراءات والتي من ضمنها خطوات استعلام عن اقساط بنك التسليف برقم الهويه، كثر البحث عن كيفية وطرق الاستعلام البسيطة التي عرضها بنك التسليف لخدمة عملائه، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح كافة الخطوات والتفاصيل التي تسهل عملية الاستعلام عن الأقساط.

استعلام عن اقساط بنك التسليف برقم الهويه

قامت المملكة العربية السعودية بالعديد من التطورات والتقدم التكنولوجي، حيث جعلت العديد من تعاملاتها تتم من خلال المواقع الالكترونية، كما ينطبق الحال على خطوات الاستعلام المطروحة من بنك التسليف فهي أيضًا خطوات إلكترونية، وتتلخص تلك الخطوات فيما يلي:

يتم الدخول الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يتطلب من العميل الدخول عبر المنصة الإلكترونية إلى حسابه الخاص.

سوف يتطلب بعض البيانات، ينبغي كتابتها صحيحة من الاسم والرقم السري.

بعد ذلك ينبغي إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالعميل كاملًا.

ثم الدخول على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف تظهر أيقونة الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على الأقساط.

ثم بعدها يظهر رمزًا ينبغي إعادة كتابته للتحقق.

بعد ذلك ينبغي تحديد القرض المراد الاستعلام عنه وكافة البيانات التي تحتاج إليها.

ثم بعدها سوف تعرض قيمة القروض والأقساط المتبقية، وكذلك المدة المحددة للسداد.

شروط الإعفاء من باقي الاقساط

بالإضافة للخدمات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للتسليف، طرح إمكانية الإعفاء للمواطنين الذين يتوافر فيهم الشروط الآتية:

اقتصر بنك التسليف خدمة الإعفاء من الأقساط المتبقية على المواطنين السعوديين فقط.

كما اشترط أعمار محددة وهي ألا تقل عن خمسة وعشرون عامًا، ولا تزيد عن خمسة وخمسون عامًا.

بينما ويعد شرط أساسي للإعفاء تقديم كافة الأوراق المطلوبة التي تثبت الحالة الاقتصادية لطالب الاعفاء من باقي الأقساط.

في نهاية مقال استعلام عن اقساط بنك التسليف برقم الهويه، قمنا بتوضيح كافة الخطوات الإلكترونية المطروحة من قبل البنك للتسهيل على المواطنين كافة خدمات الاستعلام عن الأقساط المتبقية من القروض، كما حددنا الشروط الواجب توافرها في حالة الإعفاء من اقساط بنك التسليف.