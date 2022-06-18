نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج قرعة الحجاج 1443هـ وطريقة استخراج تصريح الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قرعة الحجاج 1443 عبر تطبيق اعتمرنا، قدم الآلاف من المواطن والمقيمين في المملكة العربية السعودية في الحج لأداء فريضة الحج هذا العام ولذلك كانوا يترقبون أعلنت إعلان نتيجة القرعة، حيث حددت وزارة الحج والعمرة على بعض الضوابط والشروط التي لابد من توافرها في المتقدم الحج وبصحة وتوافر هذه الشروط سيتم قبول طلب الحجاج، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها منذ يومين عن موعد الإعلان عن نتيجة القرعة وهي يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 عبر بوابة اعتمرنا الالكتروني، فقد حددت الوزارة مقاعد محددة لعدد الحجاج لهذا العام 1443 وهم 150 ألف حاج.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحجاج 1443

لقد وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها على أنه سيتم الإعلان عن نتائج قرعة الحجاج عبر تطبيق اعتمرنا بوابة وزارة الحج والعمرة وتم الإعلان عن النتيجة يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 الموافق 15 يونيو 2022.

أنهت #وزارة_الحج_والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية للحجّاج من المواطنين والمقيمين في داخل المملكة، لموسم حجّ 1443هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/Pr0VuiGmkK — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) أنهت #وزارة_الحج_والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية للحجّاج من المواطنين والمقيمين في داخل المملكة، لموسم حجّ 1443هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/Pr0VuiGmkK — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 15, 2022

كما وضحت الوزارة على أنه سيتم التواصل مع الحجاج المقبولين من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم التي تم إضافتها في بيانات التقديم، كما أن عملية اختيار للحجاج سيكون إلكترونيا دون دخل عنصر بشري.

طريقة الاستعلام عن نتائج قرعة الحجاج 1443

يمكن لجميع المتقدمين في الحج لهذا العام 1443 الاستعلام عن نتائج القرعة عبر تطبيق اعتمرنا بالخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول إلى تطبيق اعتمرنا، أو الدخول إلى البوابة الرسمية لوزارة الحج والعمرة.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن نتائج الحج.

قم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام.

خطوات طباعة تصريح الحج 1443

يمكنك لجميع المقبولين في الحج لهذا العام 1443 استخراج طباعة الحج بالخطوات التالية: