كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 alrajhihaj ومتى يغلق التقديم

مع اقتراب موسم الحج لعام 1443 شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج والتي يرغب الكثيرين في المملكة العربية السعودية بالتقديم للاستفادة منها، وسنعلن لكم خلال المقال شروط التقديم وطريقة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك للراغبين في الاستفادة من الحج المجاني والذي تقدمه مؤسسة الراجحي كل عام لمساعدة المحتاجين والغير قادرين على تحمل تكاليف الحج، وذلك قبل أن يتم غلق باب التقديم خلال الفترة الماضية بعد أن قدم عدد كبير حتى الآن ولكن ما زال في إمكان الجميع التقديم.

شروط التقديم في حملة الراجحي للحج

وقامت مؤسسة الراجحي بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن من اجل قبول طلبه بالتقديم، حيث سوف يتم فحص جميع الطلاب للتأكد من توفر الشروط وهي كالآتي:

أن يكون مواطن سعودي.

ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل.

أن يتمتع بالاستطاعة الجسدية وغير مصاب بمرض مزمن.

ألا يقل عمره عن 25 عاما وألا يزيد عن65 عام.

ألا يكون مصاب بفيروس كوفيد 19.

أن يكون مؤهل للحصول على تصريح الحج.

أن يكون حاصل على جرعات التحصين من فيروس كورونا.

أن يكون ملتزم بالإجراءات الوقائية.

كيفية التقديم في حملة الراجحي للحج

وتم الإعلان عن استمرار التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه من قبل مؤسسة الراجحي، وذلك بعد أن بدأ التسجيل منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 يونيو 2022 وسوف يستمر التقديم حتى يصل عدد المتقدمين إلى العدد المحدد وبعد ذلك يتم غلق التقديم، ولكي يتم التقديم بكل سهولة يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مؤسسة الراجحي الخيرية

الضغط على “تسجيل طلب الحج”.

اختيار “تسجيل مستخدم جديد”.

إدخال رمز التحقق والموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

كتابة بيانات المرافقين.

تأكيد الطلب وإرساله.

وبذلك يكون الطلب قد تم تقديمه بنجاح وسوف يتم فحص جميع الطلبات للتأكد من توافر الشروط التي تم الإعلان عنها، وبعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج القبول خلال الأيام التالية لغلق التسجيل.