شروط استخراج رخصة قيادة للنساء والأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء قد في السنوات الأخيرة وافقت السلطات السعودية على قيادة النساء سيارات من خلال المرسوم الملكي الذي صدر من الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك اصبح للسيدات في المملكة العربية السعودية الحق في قيادة السيارات ومن ثم يتساءل الكثير من السيدات عن كيفية استخراج رخصة قيادة بعدما كانت القيادة مقتصرة على الرجال فقط، واصبح بهذا المرسوم الحق للسيدات أيضا في قيادة السيارات، وقد اسعد ذلك الكثير من السيدات لان من بعضهم العاملات الآتي يلقين صعوبة في التنقل في الأماكن فاصبح ذلك ميسر الآن لديهم ووفر لهم كثير من الجهد والوقت لكى يستطيعوا بعد الانتهاء من عملهم الذهاب إلي منازلهم بسهولة تامة لكى يقوموا بمهامهم الأسرية ورعاية أبناؤهم.

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء

ولكى تتمكن النساء أو الرجال من استخراج رخصة قيادة يوجد اختبارات من أجل الحصول على رخصة قيادة يختلف حسب نوع المركبة، وكل مركبة يأخذ صاحبها رخصة بكود معين لوصف الدرجة التي تصاحبها في المركبة الخصوصية أو المركبة التجارية، حيث يبدأ الاختبار العملي أولا ثم الاختبار النظري أو اختبار الإشارات وعند الرسوب في الاختبار، يمكن إعادته بعد ثلاثة أشهر بعد التدرب ونسبة النجاح هي 85%، وهناك عدة شروط واجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة للنساء وهي:

ألا يقل عمر المتقدمة لاتخاذ الرخصة عن 18 عام. يجب على المتقدمة الالتحاق بإحدى مدارس القيادة للتعلم. يشترط إجراء فحص طبي في إحدى أماكن فحص وزارة الداخلية المعتمدة. يجب اجتياز اختبار القيادة. يتم دفع الرسوم الخاصة بالرخصة. يشترط ألا يكون على المتقدمة أية اتهامات أو أحكام. يجب ألا تكون المتقدمة متهمة بتعاطي أو بحيازة أو تهريب مواد مخدرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة

البدء بأخذ دورات تدريبية على القيادة من مدرسة معتمدة للتدريب وذلك عن طريق عدد من المحاضرات النظرية تشمل أساسيات قيادة السيارات وقواعد المرور وعدد من الحصص للتدريب العملي، ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة قيادة ودفع الرسوم المقررة لذلك،وتقوم السيدات بذلك عن طريق الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودية وهناك أوراق مطلوبة لاستخراج الرخصة منها: