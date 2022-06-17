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عمر شويل - جدة قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية، يهدف إلى دخول جميع المواطنين إلى عالم رجال الأعمال، حيث يمنح هذا القرض لكل فئات المجتمع. ويتم إعطاء هذا القرض بدون اي رسوم، ويهدف إلى مساعد جميع الشباب والنساء والرجال الذين لديهم أفكار مميزة، لأنشاء بعض المشاريع والمؤسسات، والذين يريدون التمتع بالاستقرار المالي، يسمح لجميع الموظفين والعملاء في القطاع العام والخاص من الحصول على هذا القرض كما يمنح أيضا للعاطلين عن العمل، يوجد بعض الشباب الذين لديهم أفكار كثيرة ومتعددة وناجحة، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع ولكن ينقصهم عامل مهم وهو التمويل، يسعي بنك التنمية الاجتماعي إلى منح بعض المساعدات المالية للشباب العاطلين لكي يستطيعوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة، وتقليل عدد البطالة في المجتمع.

تمويل المشروعات بنك التنمية الاجتماعية

تمويل نفاذ للعمل الحر أحد اهم المنتجات الموجه للمواطنين القادرين علي العمل والراغبين في زيادة الدخل الشهري؛ كذلك لأصحاب الحرف حيث يمكنهم الاستفادة من التمويل الميسر لممارسة الأعمال الحرة أو توفير دخل أساسي للمواطنين محدودي الدخل؛ وتبلغ قيمة المبلغ في تمويل نفاذ إلي ١٢٠ ألف ريال سعودي.

قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية. هو تمويل لجميع المشاريع بدون اي رسوم أو فوائد ويمنح لكل الموظفين والعاطلين داخل المملكة العربية السعودية، الذين يرغبون في زيادة دخلهم، والحصول على باب رزق جديد، يساعدهم على تكاليف الحياة، وهذا القرض ليس موجها فقط للعاطلين والموظفين في القطاعات المختلفة، ولكن موجه أيضا لأصحاب الأعمال الحرفية اليدوية.

العمل الحر

مفهوم العمل الحر هو أن تكون أنت مدير نفسك، وأنت صاحب الحق، وصاحب الفكرة وتتمتع بالاستقلالية والحرية، ولا تنفذ اوامر أحد، ولا تتبع أحد، وكل هذا في حدود القوانين والقواعد التشريعية التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية .

الفئات المستهدفة من قرض نفاذ للعمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

أعلن البنك عبر موقعه الإلكتروني عن الفئات المستهدفة. وكذلك قام بالإعلان عن الهدف الذي يسعي إليه. وهو تقليل عدد البطالة داخل المجتمع السعودي بالإضافة إلى مساعدة بعض الموظفين لزيادة دخلهم. كذلك يمكن للنساء الحصول على هذا القرض لتحسين مستوي المعيشة، والحياة بصورة بأفضل ومن الفئات المستهدفة التالي:

يستطيع كل العاطلين تحت سن ٦٠ عام الحصول على هذا القرض.

جميع الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة، ولكن لا تتجاوز دخولهم عن 14000 ريال سعودي.

النساء المطلقات والأرامل والآنسات.

شروط الحصول علي تمويل نفاذ للعمل الحر

أن يكون المستفيد حصل علي الجنسية السعودية. كذلك أن يكون المستفيد مقيم بصفة دائمة في المملكة. كذلك الا يزيد عمر المتستفيد عن ٦٥ عاما ولا يقل عن ١٨ عاما. الحد الاقصي لمدة التمويل هو ٥ سنوات. كذلك علي المستفيد تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. أن يكون المستفيد حاصل علي وثيقة العمل الحر لبعض النشاطات.

طريقة التقديم علي قرض نفاذ للعمل الحر

الدخول الي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. ثم من القائمة العلوية نضغط علي أيقونة منتجاتنا. بعد ذلك نختار منتجات الأفراد ثم تمويل العمل الحر. ثم نضغط علي أيقونة التمويل النقدي. ثم نقوم بالضغط علي الاختيار علي التقديم الالكتروني. بعد ذلك نقوم بإدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم نقوم بالضغط علي أيقونة إرسال الطلب وننتظر الرد من خدمة العملاء.

حاسبة تمويل نفاذ للعمل الحر

إذا كان مبلغ القرض 18 ألف ريال يصبح قيمة القسط الشهري 300 ريال لمدة 5 سنوات. إذا كان مبلغ القرض 24 ألف ريال يصبح قيمة القسط الشهرى 400 ريال لمدة 5 سنوات. كذلك إذا كان مبلف التمويل 30 ألف ريال يصبح القسط الشهري 500 ريال لمدة 5 سنوات.

وثيقة العمل الحر

أكد بنك التنمية الاجتماعية ضرورة الحصول علي وثيقة العمل الحر لبعض الأنشطة. ووثيقة العمل الحر تعتبر مستند رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل ممارسة العمل الحر. ويمكنك التقديم للحصول علي الوثيقة من خلال بوابة العمل الحر والإطلاع علي المهن المتوفرة للوثيقة. كذلك يتم تمويل الحاملين لها بمبلغ ٦٠ ألف ريال سعودي.

في الختام يمكنك اأطلاع علي باقي منتجات التمويل لبنك التنمية وهي قرض الزواج وقرض كنف وتمويل الترميم.