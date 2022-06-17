نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برامج تمويل بنك الرياض للأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الرياض يشمل تمويل الأفراد من المواطنين والمقيمين والعسكريين والمتدربين في الشركات الكبرى وكذلك المتقاعدين. بجانب ذلك، تتوفر برامج لتمويل المنشآت والشركات. فقد يحتاج الأفراد في بعض الأحيان للمال لتغطية ظروف طارئة أو غير طارئة كتجديد أثاث المنزل أو تغطية نفقات التعليم أو السفر أو حتى الزواج. يقدم بنك الرياض قائمة طويلة من التمويلات الشخصية والتي تشمل التمويل النقدي وتمويل السيارات والعقارات. كذلك بجانب ما سبق، يقوم البنك بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإضافة إلى تمويل الأعمال والشركات المختلفة تحت شروط ميسرة ومجموعة من المستندات البسيطة. في هذا المقال نعرض أهم برامج تمويل بنك الرياض المتاحة لمختلف الفئات الموجودة في المملكة.

تمويل بنك الرياض للأفراد:

كما سبق وذكرنا، فتمويل الأفراد يشمل ثلاث فئات رئيسية وهي التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري. أولاً التمويل الشخصي وهو عبارة عن سيولة نقدية يتم الحصول عليها وسدادها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مع هامش ربح تنافسي.

وثانياً تمويل السيارات والذي يشمل التمويل التأجيري للسيارات الجديدة والمستعملة بشروط ميسرة وخطط سداد مرنة. خلال هذه البرامج يمكنك الحصول على السيارة كسيارة مستأجرة من البنك وحتى تمام سداد جميع الأقساط؛ وقتها تنتقل ملكية السيارة إليك.

أخيراً التمويل العقاري والذي يساعدك للحصول على مسكن أحلامك أياً كان نوع الوحدة (شقة / فيلا / دوبلكس / مجمع سكني / استراحة / أوحتى أرض).

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برامج التمويل الشخصي للأفراد:

المرابحة.

التورق.

تمويل شخصي بدون راتب.

التمويل التعليمي.

برنامج دفعات.

برنامج تسهيل.

تمويل توحيد الالتزامات المالية.

التمويل الشخصي لأصحاب الأعمال الحرة.

برامج تمويل السيارات للأفراد:

برنامج التمويل التأجيري للسيارات الجديدة.

برنامج التمويل التأجيري للسيارات المستعملة.

برامج التمويل العقاري للأفراد:

شراء عقار مكتمل البناء.

شراء عقار غير مكتمل البناء.

برنامج ملاك العقار.

حلول التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية.

تمويل بنك الرياض للمنشآت ورواد الأعمال:

يعتبر بنك الرياض الداعم الأول في المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوفر مجموعة كبيرة من البرامج والخطط قصيرة وطويلة المدي والتي تدعم المنشآت بقروض تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي. أما عن برامج تمويل بنك الرياض للمنشآت الصغيرة والتموسطة فيمكن جمعها في القائمة التالية:

تمويل رأس المال العامل: والذي يضخ سيولة إضافية.

تمويل العقود: والذي يوفر النقد مقابل أي فاتورة تخص طرف ثالث.

برنامج تمويل النفقات الرأس مالية: والمطور خصيصاً لتغطية نفقات تطوير أصول الأعمال.

برنامج كفالة.

التمويل مقابل نقاط البيع: وهو برنامج تمويل قصير الأجل يصل التمويل به إلى مليون ريال.

برنامج تمويل الرواتب الخاص بالشركات: ويصل التمويل فيه إلى 10 ملايين ريال.

تمويل الأعمال والشركات من بنك الرياض:

يقدم بنك الرياض مجموعة واسعة من الحلول التي تضمن استمرار تدفق النقد إلى شركتك لتتمكن من اتخاذ القرارات المالية اللازمة دون الحاجة للانتظار. بعض البرامج توفر القروض المشتركة والبعض الآخر يوفر لك التمويل الذي يغطي نفقات المشروع كاملاً ويسمح لك بالسداد بعد ذلك من عوائد المشروع الذي تم تمويله. من خلال تمويل بنك الرياض يمكن أن تصل الإيرادات السنوية للشركة إلى أكثر من 200 مليون ريال سعودي.