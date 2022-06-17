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ظهور فراغات الشعر تعتبر من المشاكل الكبيرة التي تواجه بعض الأشخاص، سواء رجال أو نساء، خاصة إذا كانت تلك الفراغات في المنطقة الأمامية من الرأس، مما يجعلهم يذهبون إلى تركيب الخصل الدائمة أو الزرع، ولكن بعضهم لا يقدرون بسبب تكلفت تلك الوسائل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أسباب ظهور فراغات الشعر وأهم النصائح لإنباتها. أسباب ظهور فراغات الشعر تناول الوجبات السريعة والتي لا تحتوي على أي عناصر هامة ومفيدة للجسم. زيادة الشعور بالقلق والتوتر. استخدام الصبغات المضرة ووسائل الفرد الكيماوية بشكل متكرر. استعمال المكواة الحرارية بشكل يومي. سحب الشعر للخلف بشدة. تناول حبوب منع الحمل التي تسبب خلل كبير في الهرمونات. أهم النصائح لإنبات فراغات الشعر تناول الدجاج والمكسرات، والأسماك، والبيض، والألبان، وعصير البرتقال بشكل متكرر، لأنهم يحتوون على نسبة كبيرة من البروتينات والعديد من الفيتامينات. النوم على وسادة مصنوعة من الحرير، لأنها تمنع احتكاك الشعر بالوسادة. غسل الشعر مرتين في الأسبوع فقط، حتى لا يفقد الزيوت الطبيعية المتواجدة به. تدليك الشعر يوميا لمدة عشر دقائق لتنشيط الدورة الدموية به. قص ثلاثة سنتيمترات من الشعر كل شهر. وضع كمية مناسبة من البلسم لمدة خمس دقائق على الشعر بعد غسله بالشامبو. استخدام فرشاة خشبية لتسريح الشعر. وصفة منقوع إكليل الجبل لإنبات الشعر المكونات كأسان صغيران من الماء الساخن.

أربع ملاعق كبيرة إكليل الجبل. طريقة الاستخدام قومي بنقع إكليل الجبل في الماء الساخن لمدة ساعة إلا ثلث، ثم وزعي على المناطق التي يوجد بها فراغات.

اتركي منقوع إكليل الجبل على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء. وصفة منقوع الميرمية المكونات ربع لتر من الماء الساخن.

ملعقتان كبيرتان من أوراق الميرمية. طريقة الاستخدام ضعي أوراق الميرمية في الماء، ثم قلبيهم وضعيهم جانبا حتى يبرد الماء تماما.

وزعي منقوع الميرمية على الشعر، ثم اتركيه لمدة ١٧٠ دقيقة واغسليه بالماء. وصفة الجرجير والثوم المكونات عشرة جرام من الثوم المفروم.

كوب كبير من أوراق الجرجير المطحون.

ثلاث ملاعق صغيرة زيت خروع. طريقة الاستخدام امزجي أوراق الجرجير مع مقدار الثوم، وزيت الخروع جيدا، حتى يمتزجوا. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لإنبات وتكثيف الشعر بسرعة الصاروح - ثقفني

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