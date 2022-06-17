نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل 5 شركات تمويل بدون كفيل في المملكة 2020 وشروط الحصول على قرض شخصي دون كفيل للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل 5 شركات تمويل بدون كفيل في المملكة ،تعتبر شركات تمويل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية من اعمده الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة، حيث قامت الحكومة السعودية بإعطاء ترخيص لبعض الشركات التي تكون نشاطها الأساسي التمويل المتناهي الصغر التي يكون هدفها الأساسي التسهيل في أنشاء مشاريع صغيره وتحتاج إلى دعم وتمويل صغير ولذلك سوف نذكر لكم في السطور التالية أهم شركات التمويل والاستثمار التي تم إنشائها بهدف التسهيل على الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل لمختلف الأسباب سواء لتكبير المشروع الخاصة به أو أشياء شخصية اخرى وذلك دون الحاجة لضامن، فهذه الشركات مختصة بتقديم التمويل والقروض دون وجود شروط معقدة.

افضل 5 شركات تمويل بدون كفيل في المملكة

شركات التمويل المتناهي الصغر بدون كفيل هي الشركات التي تعمل على تقديم القروض والتمويل للأفراد بشروط سهلة وميسرة، وقد انتشرت تلك الشركات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة ومن أشهرها الشركات التي سوف نذكرها تباعا في السطور التالية:

شركة المرابحة المرنة للتمويل. شركة النايفات للتمويل. شركة متاجر للتمويل. شركة دار التداولات. الشركة السعودية للتمويل.

شروط الحصول على قرض شخصي دون كفيل

وضعت شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على القروض الشخصية، وعلى الرغم من اختلاف الشروط من شركة لأخرى إلا أنه هناك شروط عامة يجب توفرها في جميع الراغبين، وتكون هذه الشروط في:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يتجاوز عمره عن 65 سنة.

تشترط كل شركة من شركات التمويل حد أدنى للراتب المستحق للحصول على قرض شخصي.

ينبغي أن يمتلك المتقدم عمل ثابت سواء حكومي أو خاص للحصول على قرض.

تقديم تعهد بتسديد الأقساط الخاصة بالقرض في المواعيد المحددة لذلك.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي

يجب تحضير بعض الأوراق والمستندات الشخصية من أجل قبول طلب الحصول على تمويل وقرض شخصي من خلال شركات التمويل بدون كفالة بالمملكة، ومن أبرزها الآتي:

بطاقة الهوية الوطنية. كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور. قسيمة الراتب. إثبات السكن سواء بإيصال المياه أو الكهرباء أو الغاز الطبيعي وفاتورة التليفون. تقديم جميع الأوراق الخاصة بتعهدات تحويل الراتب وخلافه.

كما يمنح بنك التسليف والادخار السعودي قروضاً اجتماعية، وتتميز تلك القروض أنه يمكن منحها لمن لا يعملون ولديهم القدرة على الكسب والعمل، بحيث يمكنهم القرض من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، وتسعى ادارة بنك التسليف والادخار من خلال ذلك القرض إلى الحد من الائتمان الغير رسمي، وخفض منسوب البطالة، عن طريق دعم فرصة العمل الحر، بالإضافة إلى توفير وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر والتراخيص اللازمة، على ألا يكون المتقدم لطلب القرض مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر

الجدير بذكر أننا قد ذكرنا في مقالات سابقه عدة أشكال من القروض الصغيرة مثل التي تقدمها منصة سلفة قرض للموظفين وغيرها من أشكال التمويل الأخري التي تقدمها شركات التمويل أو البنوك في المملكة.