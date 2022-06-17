نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية و الشروط الخاصة بموظف الحكومية والقطاع الخاص للحصول على قرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من المشاريع القيمة التي تخدم المجتمع السعودي منذ بداية تأسيسه عام 1391هـ وكان في بداية الأمر اسمه بنك التسليف والادخار السعودي، حيث تركز نشاط البنك في بداية تأسيسه على تقديم القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، حتى صدر نظام البنك الجديد بموجب أمر ملكي ويضيف هذا المرسوم ثلاث مهام رئيسية إلى جانب القروض الاجتماعية، وهي تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والناشئة والقيام بدور المنسق المكمّل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع الادخار وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.

ومن لا يعرف أن بنك التنمية الاجتماعية يمكن التقديم على قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل، إلا في حالتين وهي أن تكون المتقدمة موظفة قطاع خاص وعلى رأس عمل، أو ربة أسرة، ‏فلابد من إحضار كفيل، وأوضح حساب خدمة العملاء أنه في حال كانت المتقدمة غير موظفة حكومية على رأس العمل ‏فلا بد من إحضار كفيل موظفة أو موظف حكومي رسمي على رأس العمل، وأن تسمح التزاماته المالية المسجلة بالكفالة.

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أطلق في وقت سابق من العام الجاري منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

كما أن يجب على الأرامل أو المطلقات تقديم صك شرعي أو كرت العائلة أو أثبات من الأحوال المدنية لا استحقاقهم التمويل ويمكن أعطاء التمويل اكثر من مرة وفقا للمعايير والشروط التي تضعها البنك مما يتناسب مع الإيرادات ، كما يعد اكثر القروض تمويلا قرض الزواج وخصوصا لو كان لأول مرة .

قروض كنف للنساء 1443 ، في ضمن المتابعات المستمرة لجديد وآخر إخبار بنك التنمية الاجتماعية 1443 المسمي باسم (بنك التسليف) في الوقت السابق، خرج بتصريح جديد له أفاد فيه أن المنتجات التمويلية الاجتماعية الميسرة التي تم إطلاقها جديداً ، تأتي في إطار محاولة الدولة تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتقديم الدعم اللامحدود.

شروط الحصول على القروض الاجتماعية

قام البنك بتحديد لائحة من الشروط لكي تستفيد من قروض هذا البرنامج، و بشكل عام هي كالتالي:

1. أن تكون مواطن سعودي

2. ألا تكون مديناً للبنك بأي قرض آخر

3. أن تكون منتظماً في تسديد ما اقترضته في السابق من البنك

4. أن لا يزيد دخلك الشهري الإجمالي عن 10,000 ريال سعودي أو الدخل السنوي عن 120,000 ريال سعودي

5. الحد الأقصى من مبلغ التمويل هو 60,000 ريال سعودي

6. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة

7. تقديم الضمانات المطلوبة

8. أن لا يكون لديك سجل تجاري

9. أن تتعهد بالتضامن مع كفيلك بتسديد الأقساط المترتبة عليك شهرياً، ووفقاً لما يقرره البنك

10. إن قَلّ دخلك الشهري عن 3200 ريال سعودي، تُخيّر بين تخفيض قيمة القرض أو تقديم كفيل

11. يجب توافر الشروط الخاصة للقرض المطلوب.

شروط برنامج كنف الخاص بالأرامل والمطلقات

إذ أوضح بنك التنمية الاجتماعية فيما يخص إعلانه الأخير عن إطلاق قرض كنف التمويلي الذي تم توفيره لـ النساء الأرامل والمطلقات، أن إدارة البنك تقوم بالسعي الدائم بإطلاق منتجات وقروض جديدة تهدف إلي إفادة عدداً من الشرائح المعينة في المجتمع السعودي في إطار مساندتها لهم بتحمل الظروف الاقتصادية والمسؤوليات التي تتزايد عليهم بشكل دائم.

إذ أكد البنك أن كلاً من قروض بنك التنمية الاجتماعية 1440 الجديدة (قروض منتج كنف التمويلي 1440 , قروض منتج آهل التمويلي 1440 / 2019 ) يتم تقديمها بدون أي فوائد وأقساطها ميسرة للغاية.

وفي سياق الدعم الكبير الذي يقدمه البنك للكثير من المواطنين في المملكة قدم البنك حديثا مبادرة جديدة باسم “أهل” للحصول على قرض قيمته 60 ألف ريال سعودي.

الشروط الخاصة بموظفة الحكومية

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآبيان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

الشروط الخاصة بموظفة القطاع الخاص

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصلاً للعميل موقعاً ومختوماً من جهة عمل العميل.

أصل تعريف بالراتب مفصلاً للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً للعميل.

أصل رقم حساب الآبيان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط الموظفة في شركة حكومية

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآبيان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط الحصول على القرض خاصة للمتقاعدة – حكومي

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال. نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي. صورة هوية العميلة. تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد. أصل نموذج إقرار وتفويض المتقاعدين المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً. أصل رقم حساب الآبيان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك. أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك. تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط الحصول على القرض خاصة للمتقاعدة – تأمينات

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال. نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي. صورة هوية العميلة. صورة هوية الكفيل. أصل نموذج 105 مطبوع من الموقع الإلكتروني للبنك معبأ كاملاً بالقلم الأزرق، وموقعاً عليه من الكفيل ومسؤولي جهة العمل، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً. تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أصل تعريف بالراتب للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً. أصل رقم حساب الآبيان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك. تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط الحصول على القرض خاصة لربة أسرة – متسببة

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميل

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآبيان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط قرض الزواج لمن تجاوز عمره 55 عام

إذا تجاوز طالب القرض 55 عاما، فيخير بين أمرين وهما: إما تخفض قيمة التمويل وفقا للمدة المتبقي على اتمتمة 60 عاماً، وذلك بناء على المعادلة التالية (القسط الشهري المستحق بناءا على الملاءة المالية، حيث عدد الأشهر المتبقية ليكمل ستين عاماً، وذلك على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للاقتراض، أما الخيار الثاني فهو أن يقترض 60 ألف ريال، حسب أهليته، بشرط أن يحضر كفيلا من جهة حكومية لن يتجاوز عمره 55 عاماً. إذا كان عمر طالب القرض أكبر من 60 عاماً وأقل من 65 عاماً، فيكون الحد الأعلى لقيمة القرض 30 ألف ريال. إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 عاما وأقل من 70 عاما، فيكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال على أن يحضر كفيلا من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 عاماً.

وبعد الشرح لكافة شروط الحصول على قرض الأرامل والمطلقات ليبقى ألا أن ننوه على بعض الخدمات الأخري التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية او كما كان يطبق علية في السابق بنك التسليف والادخار السعودي حيث يمكن أن تتعرف على كافة شروط

الخدمات التي يقدمها البنك من خلال أرقام بنك التسليف 1443، كما يمكن أيضا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الاستعلام عن قروض بنك التسليف.

كما أوضحت أدارة البنك في وقت سابق انه في حال التخلف عن السداد في الموعد المقرر يخاطب بنك التنمية الاجتماعي كفيل المقترض مباشرة كما يتاح تقديم طلب أعفاء بنك التسليف برقم الهوية إلكترونياً أيضاً من خلال رابط دخول حسابي بنك التسليف برقم الهوية الوطنية.

يشار إلى أن المستفيدين من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن 2.6 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 105 مليار ريال.