نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب القرض من بنك التسليف والادخار السعودي والاستفسار عن باقي الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن طلب القرض من بنك التسليف والادخار السعودي، حيث أصبح للبنك ثلاثة أدوار أخري بالإضافة إلي دوره في منح القروض الاجتماعية للأفراد، وقد بدأ البنك برأس مال لا يتعدى الخمسة ملايين ريال سعودي، ليصل إلي 36 مليار في عام 1432هجرياً واليوم يقوم البنك بتقديم القروض للمنشآت الصغيرة ولأصحاب الحرف والمهن لتشجيعهم على الاستمرار في العمل. كما يقوم بتقديم قروض اجتماعية دون أي فوائد لأصحاب الدخل المحدود، كما يشجع البنك علي الادخار والتوفير لكلاً من الأشخاص والشركات.

ويقدم البنك عدد من الخدمات المالية المختلفة والتي تخدم كافة الشرائح المجتمعية منها:

قروض بنك التسليف الإنتاجية قروض الاختراع قروض التميز المشاريع الناشئة قروض سيارات الأجرة قرض الأسرة المنتجة قروض المشاريع القائمة قروض تمكين الاتصالات

قروض بنك التسليف الاجتماعية

يعد هذا القرض هو أحد القروض المقدمة من قبل بنك التسليف السعودي، حيث يكون ذلك القرض هو إعانة للشباب السعوديين، لتشجيعهم على الزواج، وحفظهم من الفتن، وذلك لأن الشباب في أزهار أعمارهم، يحتاجون إلى المساندة ليكملوا نصف دينهم، وفي سياق ذلك يقرض بنك التسليف الشباب الذي يقل دخلهم عن 10 لآلاف ريال سعودي، ويقدم البنك الكثير من الفرص لأصحاب الدخل المحدود في الحصول على قروض لسد احتياجاتهم الضرورية، وحل المشكلات الطارئة التي قد تحدث لهم. وتنقسم هذه النوع من القروض إلي ثلاثة أنواع:

قروض الزواج. قروض الأسرة. قروض الترميم.

كما أن الهدف من تقديم هذه القروض الإنتاجية بصفة عامة هو العمل على النهوض بمستوى الاقتصاد بالمملكة ومساعدة المتميزين من أبناء الوطن على التميز والنجاح واستثمار المهارات التي يمتلكونها من أجل حياة كريمة وجيدة للجميع مما يساعد على تحقيق رفع مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية بما يتناسب مع ظروف جميع الفئات المتنوعة بالمملكة.

الاستعلام عن طلب القرض من بنك التسليف

وهي تتضمن نفس الخطوات السابقة، فعقب دخولك على الموقع وتسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية، تضغط على على خدمة “الاستعلام عن خدمة قرض بنك التسليف”، ومن ثم انقر على خيار بحث ليظهر لك الموقع كافة البيانات الخاصة بالقرض، ويمكنك الاتصال بخدمة العملاء للاستعلام عن القروض والأقساط المتبقية من خلال هذا الرقم: 920008002، علماً بأن ساعات العمل تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءا في جميع أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت.

الجدير بالذكر أيضا أن بنك التسليف والادخار يعمل على أيضا كافة تقديم طلب أعفاء من قروض بنك التسليف، وأيضا معرفة الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف ومقدار الأقساط الشهرية، حيث تحاول الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة مكينة جميع قطاعات الدولة وجعلها تعمل بشكل إلكتروني وذلك يصب في مصلحه المواطن السعودي وحتى يأتي في أولويات الوافد والمغترب وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي يبزل في أنجاز المهام التي تطلب منهم في أي من المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

معلومات عن إعفاء بنك التسليف

طرق السداد مختلفة وفقا لنوع القرض.

يمكنكم السداد إلكترونيًا من خلال الموقع أو الهاتف المصرفي، ورقم المفوتر للبنك هو (058).

رقم الاتصال الموحد لبنك التسليف والادخار السعودي هو (920008002).

ومن شروط الحصول علي قرض بنك التسليف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون له عمل منتظم لضمان سداد الأقساط.

يشترط ألا يقل دخله عن 10 آلاف ريال سعودي.

الاستفسار عن باقي الأقساط من بنك التسليف

الدخول أولاً على موقع بنك التنمية الاجتماعية

اضغط تسجيل الدخول من خلال هذه الأيقونة كما هو موضح بالتالي من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة.

انقر بعد ذلك على خيار رقم حساب دفع الأقساط للإطلاع على ما تبقى منها.

انقر بعد ذلك على خيار رقم حساب دفع الأقساط للإطلاع على ما تبقى منها.

في الصفحة التالية سيعرض لك الموقع كافة بياناتك الشخصية وما تبقى من الأقساط المطلوب دفعها.

شروط الكفيل في بنك التسليف