نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على قرض سلفه sulfah وخطوات التقديم بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على قرض سلفه وقرض سلفه هو احد الحلول التمولية التي تم أصدارها مؤخرا في المملكة العربية السعودية والتي تحظي بدعم مباشر من مؤسسه النقد العربي لدعم المواطنين في المملكة، وهذا يأتي تلبيه لرغبة الكثير من الأشخاص من الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام بالحصول على تمويل أو قرض صغير لسد احتياجاتهم الضرورية، حيث تم إعداد المنصة والقيام بفترة تجريبية من أجل تقديم القروض والخدمات للمواطنين، وذلك في سبيل تحسين الظروف المعيشية للأسر السعودية التي ترغب في الحصول على قرض أو تمويل طارئ، حيث تستهدف تلك الخدمات العمل على تقديم التمويلات الطارئة للمواطنين.

كما أن التقنية المالية شهدت نمواً متسارعاً واهتماماً كبيراً، خاصة من الشباب وشغفهم بالتقنية وإتقانهم التعامل معها والإبداع في ابتكار خدمات جديدة تسهم في تطوير الخدمات في مختلف المجالات.

منصة سلفة من الإطلاق التجريبي لاستقبال طلبات التمويل الشخصي الطارئ لعد محدود في الفترة الحالية، والذي سيتم زيادته بعد تقييم موقع سلفة لهذا البرنامج وزيادة عدد الطلبات التي يتم قبولها، ضمن تمويل السعوديين بمبلغ صغير يصل إلى 5000 ريال كحد أقصى للحصول على التمويل السريع.

وسلفة sulfah هو موقع إلكتروني جديد تم تصميمه من أجل تمويل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، تقوم منصة سلفة بتقديم قروض شخصية صغيرة تبدأ من 1000 ريال حتى 5000 ريال، وتتميز هذه القروض بسهوله أجراءتها الإلكترونية وسرعة تنفيذ الحصول عليها، وكانت منصة سلفة قد بدأت بأداء تجربة على عدد محدود لهذه القروض الشخصية من أجل معرفة آراء المستفيدين منها، مع التوسع خلال المرحلة المقبلة للجميع.

في الآونة الأخيرة ارتفعت مؤشرات البحث حول رابط موقع سلفة الإلكتروني، وذلك بعدما قامت الحكومة السعودية بفتح باب التقديم أما جميع المواطنين السعوديين للحصول على تمويل طارئ شخصي، وجاء ذلك كنوع من المساهمة التي قدمتها الحكومة السعودية لرفع العبء عن المواطنين في هذه الظروف لمساعدتهم في سد احتياجاتهم، وشراء أهم متطلبات الحياة، وتم اتخاذ هذا الإجراء بعدما تم تطبيق الحج. المنزلي وفرض حظر التجوال باعتبار أن هذا ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

خطوات الحصول على قرض سلفه sulfah

تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات دفعة جديده على منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع ، حيث تعد منصة سلفة الإلكترونية احد احدث المنصات الإلكترونية التي وضعتها الحكومة السعودية للعمل على راحة ورفاهية المجتمع السعودي وسد احتياجاتهم بطريقة سهلة وسريعه وفق شروط وانظمه تتماشى مع الأحكام الشرعية في التعاملات المالية، إما بخصوص عملية دفع الأقساط الشهرية أصبحت أسهل من خلال وسائل دفع إلكترونية ذكية عبر تطبيق سلفة، بحيث نجعل العملية أفضل من ناحية السرعة والأمان، كما أعلنت المنصة أنها قريبا سنتعامل مع جميع البنوك السعودية مثل البنك الأهلي التجاري وبنك الاستثمار وبنك الرياض وبنك الجزيرة وغيرها من البنوك الخاصة أو بنوك القطاع الحكومية.

ولا يحتاج الحصول على قرض سلفه إلا اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي حددتها المنصة للحصول على القرض المطلوب، وهذه الخطوات تتمثل في:

الدخول على موقع سلفة الإلكتروني وتعبئة كافة البيانات.

وتعبئة كافة البيانات. تعبئة النماذج المطلوبة لتمويل المرابحة.

رفع الأوراق المطلوبة الخاصة بالوظيفة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

شروط التقديم على قرض سلفه sulfah

وتستغرق عملية طلب قرض سلفه كحد أقصى إلى 15 دقيقة لتسلم المبلغ على الحساب البنكي، وبشكل إلكتروني كامل في حال توافر الشروط اللازمة للمتقدمين، وتكون مدة السداد مريحة -بحسب الفترة- التي يحدّدها المتقدم وبأحكام متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وحددت منصة سلفه الإلكترونية بعض الشروط الهامة التي لابد من توافرها في المتقدم على طلب قرض سلفه وهذه الشروط كتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

التمويل متوفر بدون تحويل راتب.

ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب.

الحد الأدنى للراتب 3,000 ريال سعودي.

قيمة قرض سلفه sulfah

وأتاحت منصة سلفه الإلكترونية قيمة القرض للمواطنين من 1000 ريال سعودي إلى 50 آلف ريال كحد اقصي للحصول على القرض، وتكون مدة السداد متوافقة مع دخل الفرد ومصروفه الشهري، وأيضا تكون مناسبة لتلبية طلبات المنزل في حال تأخر الراتب الشهري.

مميزات قرض سلفه sulfah

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فترات سداد سهلة ومجدولة هامش ربح تنافسي إيداع فوري سريع يعتمد نظام الخدمة علي التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة.

رابط التقديم على قرض سلفه sulfah

وتعتبر سلفه هي احد الحلول السريعة لمن يرغبون في إحداث تغیر في نظامهم المالي، ويمكن التقديم على قرض سلفه عبر الموقع الإلكتروني، حيث یمكن أن نكون حلًا بسيطًا لتحقيق أهدافك المالیة ونجعل عملية التقدم بطلب للحصول على الموافقة والحصول على تمويل شخصي خالِ من المشاكل للحصول على التمويل الذي تحتاجه لاتزان نظامك المالي.