كم غرامة تأخير سداد التأمينات وكيفية تقديم طلب أعفاء من الغرامة

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عمر شويل - جدة كم غرامة تأخير سداد التأمينات التى تشغل عقول المشتركين بمعرفة قيمة الغرامة، وفقا لما حددته التأمينات الاجتماعية حساب نظام الاشتراك، وتعمل المؤسسة التكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع للمواطنين، حيث يقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، من ضمن الخدمات الأكثر أهمية بالنسبة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهي الاستفسار عن غرامات التأمينات، والتي تستطيع الاستعلام عنها من خلال الرقم الوطني، وقد أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن بعض البنود التي تهدف إلى طريقة سداد المخالفات، المستحقة على عاتق المشترك والتي تستطيع سدادها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

كم غرامة تأخير سداد التأمينات

نصت الفقرة الخامسة من البند الثاني للمادة التاسعة عشرة من قانون نظام التأمينات الاجتماعية بداخل المملكة السعودية،أن غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية تبلغ 2% من قيمة الاشتراك المستحق عن كل شهر متأخر أو جزء منه، كما أن هناك حد أعلى للغرامة، وأيضا هناك بعض الحلات يعفي فيها صاحب المؤسسة كليا من الغرامة.

كيفية تقديم طلب أعفاء من غرامات تأخير التأمينات

يجب أن لا يكون صاحب العمل قد حصل من قبل على إعفاء من دفع غرامة التأخير، وألا يكون هناك أياً من مخالفات، أو إصابة عمل تم رفضها ومستحقة على المؤسسة أو المنشأة، أصدرت التأمينات الاجتماعية نظام بشأن الإعفاء من غرامات التأخير عن دفع قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية:

الدخول إلي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. ثم اختيار الأعمال وتسجيل الدخول. الضغط على المؤسسات المطلوبة ثم اختيار الخدمات المالية. يتم اختيار الإعفاء من غرامات التأخير. بعد ذلك أدخال جمع البيانات ثم إرفاق المستندات المطلوبة. الاطلاع على الشروط والأحكام المبينة والموافقة عليها. ثم اضغط على أيقونة التقديم.

والجدير بالذكر إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بعد إنذاره، وتبدأ بعدها في اتخاذ الإجراءات أو أن تمنحه مهلة أخرى على ضوء ما يتبين لها من ظروفه.