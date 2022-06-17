نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وشرط التسجيل كمستقل والأوراق المطلوبة ورابط الاستعلام عن النتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو احد اهم البرامج التنموية التي أنشأتها الحكومة السعودية لتكون في المقام الأول لدعم المواطن والأسر السعودية وأيضا تقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث جاء أنشاء هذا البرنامج ليكون الداعم الأساسي وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة ، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويرجع الأشراف الكامل على برنامج حساب المواطن إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث كانت الانطلاقة الرسمية له في شهر فبراير الموافق 1/2/2017، حيث تم نشر طريقة التسجيل في حساب المواطن مع تأكيد الوزارة بإضافة مستفيدي الضمان بشكل تلقائي دون حاجتهم للتسجيل.

وعندما تقوم العائلات في المملكة العربية السعودية بتقديم طلب لحساب مواطن يجب مراعاة تقديم العقود الإلكترونية، مع مراعاة الإفصاح عن أي مصادر دخل أخرى. تكون الأسرة السعودية مستحقة لدعم حساب المواطن عند القيام بالاستيفاء للشروط، التي تخص الأهلية. بشرط ألا يبلغ الدخل الشهري الحد الخاص بمنع الصرف، ويتم تحديد القيم الخاصة بالاستحقاق من خلال الدخل الشهري لكل من الفرد والأسرة.

حساب المواطن يوضح شرط التسجيل كمستقل

سوف يجتاز البرنامج ثلاث مراحل أساسية بداية من تسجيل المواطنين السعوديين من الرابط الرسمي لبرنامج المواطن سوف يبدأ بمرحلة الأهلية و سوف ينتهي بمرحلة استحقاق النقدية لهذا الشخص، ولكن قبل هذا لابد من توافر بعض الشروط للتسجيل كمستقل وهذه الشروط هي كما يلي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

يستثنى ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويحدث للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بعض المشاكل عند استلام مبالغ الدعم من حسابتهم البنكية، حيث وضحت أدارة البرنامج في اكثر من مناسبة الإجراءات المتبعة عندما يحجز البنك على مبلغ الدعم المستحق، وأرفقت الخطوات المتبعة للوصول لحل فوري لحل المشكل أو الاتصال على رقم شكاوى حساب المواطن الرسمي والتواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشر.

الأوراق المطلوبة للتسجيل كمستقل في حساب المواطن

ولإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح بعد استيفاء جميع الشروط الأهلية التي أعلنت عنها أدارة البرنامج تأتي مرحلة المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل كمستقل وصرف الدعم المستحق لك، حيث تتمثل هذه المستندات في:

(صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك).

رابط الاستعلام عن النتائج الأهلية (حساب المواطن)

ويكون موع الاستحقاق للدفعه الجديدة أمر مقدس عن الكثير من المستفيدين، حيث يكثر البحث على شبكة الأنترنت عن موعد صرف الدفعة الجديدة من مستحقات حساب المواطن، كما يكون رابط الاستعلام عن النتائج الأهلية لحساب المواطن احد الطرق الرئيسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين السعودين للتأكد من نزول مبالغ الدعم في حسابتهم البنكية.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.