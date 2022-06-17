نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول عليه في المقال التالي
رابط الحصول قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول عليه، يتزوج جميع مواطني المملكة العربية السعودية من بنك التنمية الاجتماعية من خلال إجراء إلكتروني بسيط بعد الدخول في تجربة تحول رقمي جديدة بدلاً من الأصل الورقي، وإذا كان للموظف كفيل في العمل يمكنك الحصول على قرض هذا هو الحصول على قرض بأبسط المتطلبات، تابعونا في هذا المقالللتعرف على الخطوات اللازمة للحصول على القرض، والشروط الواجب توافرها.
خطوات الحصول على قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية
أعلن مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية عن إمكانية الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية من خلال استكمال الخطوات الرئيسية التالية:
- برجاء زيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.
- أدخل قائمة منتجاتنا، بما في ذلك المنتجات الفردية، وانقر فوق التمويل الاجتماعي.
- حدد خدمات الزواج المالية.
- إطلاق التطبيق الإلكتروني وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وصاحب العمل وبيانات الزواج وإدخال بيانات الكفيل.
- يحدد مبلغ القرض والدفعات الشهرية المطلوبة من قبل العميل.
- يرجى إرفاق المستندات المطلوبة.
- ثم انقر فوق رمز الموافقة على الملف لإرسال طلبك.
شروط الحصول على قرض الزواج
قدم بنك التنمية الاجتماعية الفرصة لتقديم قروض الزواج للشباب الذين يعيشون في حياة صعبة، وبالتالي قدم بعض الشروط الأساسية التي يجب الوفاء بها، ومنها:
- يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.
- يحتاج إلى إجراء عملية السداد في البنك بشكل منتظم في حالة حصوله على قرض سابق من البنك.
- يلتزم مقدم الطلب بتقديم جميع المستندات اللازمة لضمان استلام القرض ضمن الحدود التي تحددها قواعد التنفيذ بالبنك.
- أيضًا، يجب أن يكون عمر مقدم الطلب أقل من 70 عامًا.
- سلامة السجل الائتماني لمقدم الطلب وعدم وجود خرق.
- أن لا يزيد راتبه الشهري عن 12 ألف ريال سعودي.
- أن تكون الزوجة التي يوشك على الزواج منها سعودية الجنسية.
- تقديم عقد زواج رسمي لم يتم توقيعه في غضون عامين ولم يتم الاعتراف به رسميًا من قبل المحكمة المختصة.
- يمكن للمواطنين الحصول على قرض عن طريق الطلب الإلكتروني والذي يستغرق أكثر من ساعة ويمكن الحصول عليه في غضون 3 أيام.
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