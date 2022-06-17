نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حقيقة إيقاف تمديد الزيارة العائلية 1444 وما هي شروط التمديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيقاف تمديد الزيارة العائلية 1444 ، أصبحت من أكثر الأمور التي ينشغل بها الكثيرين، خاصةً وأن هناك عدد كبير جدًا من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويريدون تمديد تأشيرة الزيارة لذويهم، ولكن مع تزايد الجدل والخلاف حول إيقاف التمديد اختفت الحقيقة، ولا يستطيع أحد معرفة الأسباب التي دفعت الجهات المسؤولة حول اتخاذ ذلك الإجراء، وما هي الحالات التي صدر بشأنها إيقاف التمديد، وما هي شروط ورسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى غيره من التساؤلات التي سنقدم إجابة وافية عنها خلال السطور التالية.

إيقاف تمديد الزيارة العائلية 1444

حتى الآن لا يوجد خبر رسمي من الجوازات السعودية أو غيرها من الجهات الرسمية عن إيقاف تمديد الزيارة العائلية 1444، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن طلبات تمديد تأشيرة الزيارة تقابل بالرفض، لأسباب لا تعلمها إلى الجهات المسؤولة، ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وفي انتظار صدور قرار رسمي يوضح حقيقة ذلك، ويحسم الجدل الواقع في هذا الأمر، خاصةً وأن بعض المقيمين قد حصلوا على الموافقة على التمديد، ولكن لمدة شهر واحد استعدادا لترحيل عائلاتهم.

حالات إيقاف تمديد الزيارة العائلية

حددت وزارة الداخلية بعض الحالات التي يقابل طلب تمديد الزيارة العائلية بالرفض، كالتالي:

عندما يكون حاصل مقدم طلب تأشيرة الزيارة العائلية على إقامة مرافق وليست إقامة عمل.

في حالة عدم دقة البيانات ووجود بيانات خاطئة لدى المقيم.

عندما يكون الأقارب ليسوا من الدرجة الأولى.

عند الإخلال بأحد شروط إصدار أو تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

شروط تمديد الزيارة العائلية

لكي يستطيع المقيم تقديم طلب تمديد الزيارة العائلية 1444 عبر منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز، لابد من توافر الشروط الآتية:

تعبئة نموذج تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية.

يتم تصديق طلب الزيارة العائلية من جهة العمل أو الغرفة التجارية.

يجب أن تكون إقامة مقدم الطلب عمل وليس مرافق.

يشترط أن تكون بطاقة الإقامة سارية الصلاحية.

يجب أن يكون الأفراد الصادر بشأنهم تأشيرة الزيارة العائلية أقارب من الدرجة الأولى.

طلب تمدِيد تأشيرة الزيارة العائلية

بعد حسم الجدل بصدور قرار رسمي حول صحة إيقاف تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1444، يتم تقديم طلب التمديد بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط منصة التأشيرات إنجاز. اضغط على خيار خدمات المقيمين والمواطنين. اختر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية ثم اضغط على تقديم. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني حساب أبشر. ادخل رقم الإقامة ثم اضغط على تسجيل الدخول. تحديد الهدف من طلب الزيارة وهو التمديد. تسجيل البيانات المطلوبة للمقيم أو للزائرين. اضغط على خيار حفظ الطلب، ثم طباعته وتصديقه من جهة العمل.

في النهاية نكون عرضنا حقيقة إيقاف تمديد الزيارة العائلية، وصحة الأنباء المتداولة بشأنها.