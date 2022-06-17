متى تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 1443-2022 في السعودية لجميع القطاعات

متى تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 1443-2022 تزامنا ما اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، فنجد أن هناك انتظار وترقب كبير من جانب الموظفون في المملكة العربية السعوديّة للتعرف على تفاصيل إجازة عيد الأضحى المُبارك، حيث تعتبر إجازة عيد الأضحى واحدة من أهم الإجازات الرسميّة المعتمدة في البلاد، والتي يتم منحها لجميع الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي بالتزامن مع حُلول عيد الأضحى المُبارك، وهو العيد الكبير الذي يحتفل به مُسلمو الأرض في مشارقها ومغاربها بعد يوم عرفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 1443 في المملكة العربية السعودية وما أعلنته الحكومة رسميا.

متى تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 1443-2022

حتى الآن يتم تأكيد تفاصيل الإجازة الرسميّة الممنوحة لموظفي القطاع الحكوميّ في السعودية من جانب الجهات المسؤولة في الحكومة السعودية، ولكن نجد أنه بناء على ما هو معتاد في المملكة، فإنَّ الإجازة الخاصة بعيد الأضحى في كل عام يتم منحها لموظفي القطاعات المختلفة الحكوميّ والخاصّ معًا، حيث يتم منح موظفي القطاعات الحكومية العاملة في البلاد إجازة رسمية بهذه المناسبة الرسمية والتي تبدأ كل عام من تاريخ 5 ذو الحجة 1443 الموافق ليوم الاثنين 4 يوليو 2022م، على أن تستمر حتى آخر يوم من أيام التشريق والذي يوافق يوم 13 ذو الحجة الموافق لتاريخ 12 يوليو 2022م، وهي الإجازة التي يتم منحها حتى يتسنّى للموظفين أخذ مُتنفس لهم والاستمتاع بهذه الإجازة الرسميّة مدفوعة الأجر طيلة أيامها.

كم باقي على الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 1443

يُمنح موظفي القطاعات الحكومية العاملة في المملكة إجازة رسمية لعبد الأضحى تبدأ من تاريخ 5 ذو الحجة 1443 الموافق ليوم الاثنين 4 يوليو 2022م، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى آخر يوم من أيام التشريق الموافق لتاريخ 13 ذو الحجة الموافق 12 يوليو 2022م.

موعد عيد الأضحى في السعودية 1443

ونجد أن المملكة العربية السعوديّة تحتفل بشكل رسمي مع كافة البلاد الإسلاميّة المختلفة لمناسبة عيد الأضحى المبارك في كل عام في يوم العاشِر من شهر ذي الحجة، ونجد أن هذا اليوم في العام الجاري 1443 سوف يُوافق عيد الأضحى فلكيًا يوم 10 ذو الحجة 1443 العاشر من ذي الحجة، الذي يوافق يوم 9 من شهر يوليو 2022م، وذلك بعدما يتم انتهاء جُموع الحجاج من شعائر وقفة يوم عرفة في فريضة الحج، حيث تكون وقفة عرفة في يوم الثامن من شهر يوليو، وينتهي عيد الأضحى في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ، وما يُقابله لتاريخ 12 يوليو 2022م،