موعد نزول أيفون ١٤ برو ماكس وسعره في الأسواق

تعتبر من أكثر الأسئلة التي تطرح على محبي استخدام أيفون موعد إصدار وطرح أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس والجدير بالذكر أن الشركة صرحت أنها سوف تقوم بطرح هذه الأجهزة خلال موعد تم تحديدها مسبقا، فقد حرصت على أن يكون نظام التشغيل به سهل وسلسلة وفى نفس الوقت يوفر حماية كبيرة وفائقة للمستخدم من حيث البيانات وجميع الأشياء التي توجد على الهاتف من صور ومقاطع فيديو وكلمات مرور وما إلى ذلك.

موعد نزول أيفون ١٤ برو ماكس

أعلنت شركة ابل أن موعد نزول هواتف أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس سوف يتم خلال ٤ شهور من الآن، والجدير بالذكر أن شركة ابل سوف تقوم بفعالية تتحدث فيها عن بعض الميزات والمزايا التي تم إضافتها إلى هذه الهواتف في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢م، كما أعلنت أن نزول هذه الهواتف في الشرق الأوسط وبشكل خاص في جمهورية مضر العربية والإمارات في أواخر شهر سبتمبر عام ٢٠٢٢م.

المزايا التي توجد في أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس

صرخت شركة أبل أن نظام تشغيل هذه السلسلة من الهواتف هو ios 16 . إضافة مستشعرات جديدة ولذلك تم منح الكاميرا الأمامية مساحة أكبر. تقوم شركة ابل بإضافة تعديلات جديدة خاصة بشاشات هذه السلسلة من الايفون.

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