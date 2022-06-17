نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول أيفون ١٤ برو ماكس وسعره في الأسواق في المقال التالي
تعتبر من أكثر الأسئلة التي تطرح على محبي استخدام أيفون موعد إصدار وطرح أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس والجدير بالذكر أن الشركة صرحت أنها سوف تقوم بطرح هذه الأجهزة خلال موعد تم تحديدها مسبقا، فقد حرصت على أن يكون نظام التشغيل به سهل وسلسلة وفى نفس الوقت يوفر حماية كبيرة وفائقة للمستخدم من حيث البيانات وجميع الأشياء التي توجد على الهاتف من صور ومقاطع فيديو وكلمات مرور وما إلى ذلك.
موعد نزول أيفون ١٤ برو ماكس
أعلنت شركة ابل أن موعد نزول هواتف أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس سوف يتم خلال ٤ شهور من الآن، والجدير بالذكر أن شركة ابل سوف تقوم بفعالية تتحدث فيها عن بعض الميزات والمزايا التي تم إضافتها إلى هذه الهواتف في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢م، كما أعلنت أن نزول هذه الهواتف في الشرق الأوسط وبشكل خاص في جمهورية مضر العربية والإمارات في أواخر شهر سبتمبر عام ٢٠٢٢م.
المزايا التي توجد في أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس
- صرخت شركة أبل أن نظام تشغيل هذه السلسلة من الهواتف هو ios 16 .
- إضافة مستشعرات جديدة ولذلك تم منح الكاميرا الأمامية مساحة أكبر.
- تقوم شركة ابل بإضافة تعديلات جديدة خاصة بشاشات هذه السلسلة من الايفون.
سعر أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس
- سعر هاتف أيفون ١٤ وايفون ١٤ برو ماكس النسخة ٥١٢ في جمهورية مصر العربية إلى أكثر من ٣٤ ألف جنية مصري في حين أن النسخة ذات الذاكرة الصلبة ٢٥٦ سوف تصل إلى حدود ٢٩ ألف جنيه مصري.
- سوف يتباين السعر في المملكة العربية السعودية بين ٥١٠٠ ريال سعودي إلي ٥٧٠٠ ريال سعودي وذلك على حسب الذاكرة الصلبة والعشوائية وأيضا على حسب لون الجهاز.
- سوف تقوم شركة أيفون بإصدار نسخة ١ تيرا وهي مساحة واسعة جديدة والإصدار سوف يكون مقتصر فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والذي سوف يصل سعره ١٤٠٠ دولار أمريكي في حين أن النسخة ذات ذاكرة صلبة ٥١٢ سوف تكون بسعر ١٢٠٠ دولار أمريكي ونسخة ٢١٦ سوف تكون في حدود ١٠٩٩ دولار.
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