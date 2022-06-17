تفاصيل تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية في السعودية اعتماد مجلس الوزراء السعودي

تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية في السعودية فقد شهدت الساعات الأخيرة اعلان موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية من خلال الجلسة التي كانت قد عقدت يوم الثلاثاء على قرار تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر، بالإضافة الى نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وهو النظام الذي جاء متعلقا باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعديا، وسوف نرصد من خلال هذه السطور أبرز ما جاء في قرار مجلس الوزراء السعودي رسميا.

تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية في السعودية

وقد جاء نص القرار الرسمي الذي تم الموافقة عليه من جانب المجلس السعودي يتضمن تعديل نظام التقاعد المدني الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) والذي جاء بتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، وكذلك الموافقة عبم تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وكذلك تم الموافقة على تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وهو القرار الذي قد كان صدر بناء عل المرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، والذي يتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً.

تفاصيل تعديلات نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في السعودية

وقد جاءت القرارات التي تم اعتمادها رسميا من جانب مجلس الوزراء السعودي على النحو التالي.