كيفية تسجيل حملة حج الراجحي توضح وشروط التقديم 1443

بعد أن تم الإعلان عن ألية التسجيل في حملة حج الراجحي 1443، ونشر شروط التسجيل لمن يرغب في أداء المناسك وزيارة بيت الله الحرم، من خلال واحدة من أشهر حملات الحج في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم تلك الخدمة منذ سنوات ولا زالت مستمرة، وقد قالت الحملة منذ أيام أنه يسعدها استقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني المخصص للذلك، منوه عن محدودية الأعداد التي سيتم قبولها وأنه سيتم وقف عملية التسجيل فور اكتمال العدد المحدد، نظرا لمراعاة التعليمات الخاصة بموسم حج 1443.

التسجيل في حملة حج الراجحي 1443

نشر حساب حملة حج الراجحي على موقع تويتر رابط تقديم طلبات الحج، وقالت أن عملية التقديم مجانية بدون أي رسوم، كما أن الأعداد المقرر قبولها هذا العام محدودة، وقامت الحملة بنشر الخطوات التي منها يمكن إتمام عملية التسجيل مع توضيح رقم هاتف الحملة لمن يريد أن يتحقق أو يتأكد من صحة الخبر وإمكانية التسجيل.

الدخول على رابط حملة حج الراجحي المبين في الصورة المرفقة التي نشرتها الحملة.

اختيار من القائمة رابط تسجيل طلب الحج.

تسجيل مستخدم جديد.

إدخال كود التحقق.

الموافقة على الشروط

إدخال بيانات الحج الرئيسي رجال.

إدخال بيانات المرافقين.

التأكيد النهائي لطلب

يمكن الاستعلام عن الطلب للتحقق من حالة القبول أو الرفض وفق الشروط.

شروط القبول في حملة حج الراجحي

أهلية الحج الشرعية الإسلام والبلوغ

أن يكون مقدم الطلب لم يؤدي فريضة الحج من قبل

أن يكون مقدم طلب الحج عبر الحملة سعودي الجنسية.

أن يكون مقدم الطلب لدية الاستطاعة الجسدية.

عدم وجود امرض مزمنة أو معدية

ألا يقل عمر الفرد عن 25 عام وفي حالة كام محرم لا يقل عن 18 عام أو يزيد

ألا يزيد عمر الحاج عن 65 عام

توفير رقم جوال خاص بكل مقدم طلب سواء كان حاج او حاجة.

غير مصاب بمرض كورونا أو مشتبه بالإصابة

يكون هناك إمكانية لحصول الحاج على تصريح حج من الجهات الرسمية

استكمال جميع الجرعات الخاصة بلقاح كورونا من اللقاحات المعتمدة في المملكة

الالتزام بكل التعليمان والإجراءات الخاصة بالوقائية والسلامة

باقي شروط حملة الحج الخاصة بالراجحي كما هو مبين في الاشتراطات التي نشرتها الخملة.