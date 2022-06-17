نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هافال 2022 في يونيو من شركه توزيع وتسويق السيارات المحدودة ومعرفه أسعار السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هافال 2022 في يونيو من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام من الشهر الحالي. كما أعلنت عن العروض شركه توزيع وتسويق السيارات المحدودة عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الجديدة في الآونة الأخيرة بالمملكة. والتي تناسب وتلبي جميع احتياجات المواطنين السعوديين في حياتهم اليومية والتي من اهم هذه العروض. عروض نيسان 2022 في يونيو من نيسان بترومين وتعرف علي سيارات العروض بالأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن عرض البطاقات الائتمانية من الراجحي الجديدة ومعرفه المزايا وكيفيه الحصول علي احد البطاقات. والآن سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض أيضا. كما سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من العروض وطرق وقنوات التواصل مع الشركة.

عروض هافال 2022 في يونيو

أعلنت شركه توزيع وتسويق السيارات المحدودة عن الكثير من عروضها الجديدة والتي من ضمنها عروض هافال 2022 في يونيو. كما أعلنت الشركة أيضا علي أن الضريبة عليهم ولا يوجد ضريبه علي السيارة واستلامها خالصه الضريبة. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 6 يونيو 2022 وتنتهي في 30 يونيو 2022. كما أشارت الشركة أيضا أن الأسعار مناسبه لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة وامتلاك السيارة اصبح سهلا.

عروض هافال من شركه توزيع وتسويق السيارات

أعلنت الشركة أيضا عن اهم السيارات التي شملتهم العروض بالأسعار الخاصة بهم. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

هافال H6 2022 بيسك بسعر 83939 ريال سعودي.

هافال H6 2022 أكتيف بسعر 94289 ريال سعودي.

هافال H6 2022 بريميوم بسعر 103489 ريال سعودي.

هافال H6 2022 بريميوم دفع رباعي بسعر 108089 ريال سعودي.

كيفيه الحصول علي عروض هافال 2022

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت شركه وتوزيع السيارات عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض هافال 2022 في يونيو. وذلك عن طريق زياره احد فروع الشركة الموجودة في جميع أنحاء المملكة السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن رقم مبيعات الشركة والذي يتم التواصل عليها وهو 8001242223.