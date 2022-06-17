طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور لطلاب الضمان الاجتماعي والعادي

بما أن وزارة التعليم بجميع القطاعات الخاصة بها حريصين على جعل الطلاب يؤدون العام الدراسي الجديد بشكل سلسل، فحرصوا على القيام بتنظيم النقل المدرسي بأحدث المواصفات والطرق، وبما أن الوزارة تعمل على الإعلان عن كل شيء تقوم به عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذا فنحن هنا لنتعرف أكثر على طريقة التسجيل في النقل المدرسي لعام 1444 عبر نظام نور، فتابع لتتعرف على التفاصيل.

فائدة النقل المدرسي

خدمة النقل المدرسي تعطي الكثير من الفوائد على كل من ولي الأمر والطالب، وهذا لأنه يستطيع الحصول على هذه المميزات:

وضع مشرفين ومشرفات للتعرف على الطلاب والعناية بهم.

توصيلهم إلى المدارس وبعد ذلك إعادتهم إلى بيوتهم في مواعيد دقيقة.

تكاليف التوصيل أو النقل منخفضة بالمقارنة ما إذا قام الأب بتوصيل الأبناء كل يوم.

توفر هيئة النقل لهذا القطاع السلامة العامة، وهذا لاتباعهم العديد من المعايير العالمية.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور

يمكنك كولي أمر الآن انتهاز فرصة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد، وستستطيع القيام بهذا الأمر عن طريق اتباع هذه الخطوات:

أذهب إلى منصة نور التعليمية عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa.

أبدأ بتسجيل الدخول، وقم باختيار الخدمات.

تظهر قائمة منسدلة تختار منها خدمة النقل المدرسي.

تقوم باختيار طلب النقل.

أحرص على ملء النموذج المقدم لك من قبل المنصة لتسجيل في النقل المدرسي.

يجب أن تقوم بوضع رمز التحقق المرسل لك عبر الهاتف، والآن قم بالذهاب لدفع مصاريف الحجز عبر سداد.

تظهر لك رقم فاتورة السداد ويجب أن تقوم بالاحتفاظ بها من أجل الضرورة.

خطوات طلب نقل المدرسي لأسر الضمان الاجتماعي

يمكن لأسر الضمان الاجتماعي الاستفادة بشكل كامل من خدمة النقل هذه، ويمكنهم الحصول عليها عبر هذه الخطوات: