نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة أدخال رغبات النقل الخارجي وطريقة إظهار مجلد رغبات النقل للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة أدخال رغبات النقل الخارجي وبدأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم من عبر الإدارة العامة لشؤون المعلمين التابعة للوزارة عملية تحديث كافة البيانات استعداداً لاستكمال إجراءات حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي لهذا العام الدراسي، ويقدم موقع نور الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي تسهل على الكثير من المواطنين والمقيمين، حيث يمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

ويعد النفل الخارجي والداخلي في وزارة التعليم السعودية من إحدى الخدمات التي تُتيحها إلكترونيًا من دون عناء التوجه إلى الوزارة، لاسيما تتجه وزارة التعليم العام تسديد الاحتياجات في مجال التعليم من معلمي ومعلمات وكوادر السعودية بما يهدف إلى تحقيق أقصى درجات التوازن والراحة للكوادر بما يصب في مصلحة العملية التعليمية.

طريقة أدخال رغبات النقل الخارجي

وتمت إتاحة تحديث بيانات المعلمين والمعلمات وكذلك تسجيل الرغبات للنقل الداخلي والخارجي للعام 1443 في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث يدخل المعلم أو المعلمة إلى موقع نور ثم إدخال رقم الهوية ورمز التحقق للمعلم أو المعلمة أو الموظف أو الإداري، ثم خدمات شئون المعلمين، وهي أولى خطوات تحديث البيانات.

ومن هذا المنطلق قامت وزارة التعليم في المملكة بوضع خطة زمنية لتطوير كافة انظمه الوزارة ومن بينها أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي حيث يكون التحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية حيث سوف يكون موعد إدخال رغبات حركة النقل الداخلي والخارجي بدءاً من اليوم 30 ربيع الآخر فيما ستفتح وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي 1443 عبر نظام نور.

وكما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في حديث سابق مبارك العصيمي، أن حركة نقل المعلمين 1443 أن هذا الأمر سوف يتم البدء فيه، وذلك وفق تعميم تحديث بيانات المدارس واجراءات حركة النقل للعام الدراسي الحالي، وذلك وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

ادخل على الموقع الرسمي لنظام فارس.

كتابه البيانات الخاصة بك مثل إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدراج رمز التحقق.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إدراج الخدمة الذاتية للموظف.

تنتقل بك صفحة التسجيل إلى الرغبات الداخلية والخارجية.

يتم مراجعه والتأكد من صحتها.

اضغط على الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة” حفظ “.

عليك الآن إدخال رغبات النقل الداخلي.

انقر على أيقونة إضافة.

اضغط علي التالي وقم بإدراج رغبات النقل الخارجي في الخانات الفارغة المُخصصة لها.

عليك مراجعة كافة البيانات.

ومن ثم انقر على أيقونة التنفيذ.

تظهر لك حقول الاعتراف في الصفحة التالية.

فيما يتوجب عليك إدراج كافة البيانات.

لتصلك رسالة تُفيد بتنفيذ الرغبات.

الجدير بالذكر أن عملية النقل لابد أن تُجرى إلكترونيًا.

طريقة إظهار مجلد رغبات النقل للمعلين عبر نظام فارس

ادخل على حسابك الرسمي على نظام فارس الإلكتروني. ومن قم اضغط على أيقونة إظهار الكل. ومن ثم انقر على أيقونة اختيار الكل. اختر من أيقونة اختيار المسؤولية كل من صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، وصلاحية بياناتي، فضلاً عن مناقلة العهدة الذاتية. اضغط على أيقونة تطبيق. اضغط علي أيقونة رغبات النقل للمعلمين. لاسيما يتوجب عليك تحديد نوع النقل الذي يتواجد بنوعيه الداخلي والخارجي. عليك الآن الموافقة على البيانات الشخصية التي قُمت بإدراجها. اضغط على أيقونة حفظ واكمل.

كما يعمل نظام فارس على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية وربط كافة أطرافها لإنجاح العملية بشكل المطلوب وفق رؤية المملكة 2030.