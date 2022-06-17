رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 2022

تمارس وزارة النقل والمواصلات نظام المخالفات المرورية في المملكة السعودية وهذا لتطبيق قوانين السير وتعمل على فرد غرامات مالية على السائقين المخالفين في قوانين المرور وهذا لتجنب الحوادث ونظام المخالفات الجديد يهتم بمحافظة على سلامة وأمانة المواطنين وتجتهد في تحسين الشوارع والممرات والمحافظة على الأمن والطمأنينة غير أنها تساعد في الأحد من حوادث السير والمرور، وفي هذا التقرير سوف نبين رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

يستطيع الأفراد الاستفسار عن المخالفات المرورية عبر الاتصال على الرقم ٩٨٩ يتم الرد عليه بشكل آلي ويتم الاستعلام بهذه الطريقة دون الذهاب لإنشاء حساب في منصة أبشر ويمكن للسائقين الاستعلام عن المخالفات عن طريق الحسابات الخاصة بهم على بوابة أبشر.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الموحد

يستطيع الأفراد الاستفسار عن المخالفات المرورية عبر الرقم الموحد باتباع النقاط التالية:

يتم الاتصال على الرقم 989. سيكون الرد بطريقة آلية. يتم تعيين اللغة العربية بالنقر على الرقم واحد. يتم النقر على رقم واحد مرة أخرى ليتم الاستعلام عن خدمات المرور. أضف رقم السجل المدني أو رقم الإقامة ثم أضف رمز السلم #.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

يتم الاستفسار على المخالفات المرورية عبر النقاط التالية:

يتم الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر. اكتب رقم الهوية رقم الإقامة. اكتب رمز المرئي. انقر على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية. أضف رقم البطاقة الوطنية لصاحب الطلب. اضف رمز التحقق المرئي. وبعد التقديم سيعمل النظام على عرض المخالفات وتفاصيلها إن وجدت.

كيفية حجز موعد مسبق في المرور

على المواطن السعودي إجراء بعض الأمور في مديرية المرور وعليه حجز موعد مسبق ويتم تلك بطريقة إلكتروني عبر منصة أبشر عن طريق اتباع التعليمات التالية: