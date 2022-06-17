نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 2022 في المقال التالي
تمارس وزارة النقل والمواصلات نظام المخالفات المرورية في المملكة السعودية وهذا لتطبيق قوانين السير وتعمل على فرد غرامات مالية على السائقين المخالفين في قوانين المرور وهذا لتجنب الحوادث ونظام المخالفات الجديد يهتم بمحافظة على سلامة وأمانة المواطنين وتجتهد في تحسين الشوارع والممرات والمحافظة على الأمن والطمأنينة غير أنها تساعد في الأحد من حوادث السير والمرور، وفي هذا التقرير سوف نبين رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية.
رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية
يستطيع الأفراد الاستفسار عن المخالفات المرورية عبر الاتصال على الرقم ٩٨٩ يتم الرد عليه بشكل آلي ويتم الاستعلام بهذه الطريقة دون الذهاب لإنشاء حساب في منصة أبشر ويمكن للسائقين الاستعلام عن المخالفات عن طريق الحسابات الخاصة بهم على بوابة أبشر.
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الموحد
يستطيع الأفراد الاستفسار عن المخالفات المرورية عبر الرقم الموحد باتباع النقاط التالية:
- يتم الاتصال على الرقم 989.
- سيكون الرد بطريقة آلية.
- يتم تعيين اللغة العربية بالنقر على الرقم واحد.
- يتم النقر على رقم واحد مرة أخرى ليتم الاستعلام عن خدمات المرور.
- أضف رقم السجل المدني أو رقم الإقامة ثم أضف رمز السلم #.
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر
يتم الاستفسار على المخالفات المرورية عبر النقاط التالية:
- يتم الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر.
- اكتب رقم الهوية رقم الإقامة.
- اكتب رمز المرئي.
- انقر على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- أضف رقم البطاقة الوطنية لصاحب الطلب.
- اضف رمز التحقق المرئي.
- وبعد التقديم سيعمل النظام على عرض المخالفات وتفاصيلها إن وجدت.
كيفية حجز موعد مسبق في المرور
على المواطن السعودي إجراء بعض الأمور في مديرية المرور وعليه حجز موعد مسبق ويتم تلك بطريقة إلكتروني عبر منصة أبشر عن طريق اتباع التعليمات التالية:
- اذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية كما ذكرنا سابقا.
- اضغط على زر أبشر أفراد.
- أضف اسم المستخدم.
- أضف كلمة السر.
- ادخل رمز التحقق المرئي.
- انقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- انقر على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.
- اضغط على خدمة المرور.
- اضغط على مواعيد المرور.
- اختر الموعد الذي يناسبك من المواعيد المتاحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.