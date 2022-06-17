هل العاطل يستحق الضمان المطور شهريًا من وزارة الموارد البشرية في السعودية 1444

ننشر إجابة هل العاطل يستحق الضمان المطور أم لا، حيث تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية للكثير من السعوديين الذين لا يملكون عمل، أو لا يملكون راتب كافي لسد جميع احتياجاتهم، ونوضح لكم من خلال السطور التالية كافة الشروط المطلوبة للحصول على معاش الضمان المطور.

هل العاطل يستحق الضمان المطور

هناك عدد من الفئات الذين يمكنهم الاستفادة من معاش الضمان المطور، ومنهم العاطلين عن العمل، ولكن للحصول على هذا المعاش لابد من توفر الشروط التالية:

لابد أن يكون مقيم بصورة دائمة في السعودية.

كما يجب أن يكون عمره على الأقل 35 عام.

تقديم كافة المستندات الدالة على عدم تلقيه أي مساعدات من جهات أخرى.

كما يتم تقديم المستندات التي تثبت عدم قدرته على العمل.

تقديم مستندات تثبت حالته الاجتماعية علمًا بأنه سيتم مراجعتها رسميًا.

تقديم ما يثبت عدم امتلاكه عقارات خاصة أو سجل تجاري.

التسجيل في الضمان المطور

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية على الإنترنت.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على مستخدم جديد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على كلمة التالي.

كتابة رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على كلمة تسجيل.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان عن إغلاق المنصة القديمة، وفتح منصة جديدة لـ الضمان المطور مع نقل جميع الخدمات إليها، ويمكن حساب قيمة معاش الضمان المطور كالتالي:

في البداية يتم حساب إجمالي الدخل الخاص بجميع أفراد الأسرة المتواجدين بالمنزل، سواء كان الدخل من القطاع العام أو الخاص أو من مشاريع خاصة، وخصم 50% من هذا الإجمالي.

إذا كانت هناك أي مصادر أخرى للدخل الغير مكتسب مثل دعم ريف، حساب المواطن، وغيره من الأنواع، يتم إضافته على 50% من الدخل المكتسب.

وفي النهاية يتم مقارنة إجمالي الدخل مع الحد المانع للضمان لأفراد الأسرة.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام